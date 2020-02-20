Євробаскет-2021: Україна починає відбір з яскравої перемоги



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Жертваю завзяття українців стала збірна Австрії

У четвер, 20 лютого, баскетбольна збірна України у Граці почала відбір до прийдешнього Чемпіонату Європи. Суперниками підопічних Айнарса Багатскіса була національна збірна Австрії.

Гості чемно поставились до господарів та на рівних грали з номінально слабшим суперником майже всю першу чверть. Лише на останній хвилині Герун та Бобров створили гандікап +5, який втримався до сирени на перерву. 22:17 - Україна повела у матчі.

У другій чверті українці «понесли» господарів - дуже швидко рахунок став 30:19 на користь гостей - Австрії довелося терміново зупинятіи гру та намагатися полагодити механізм, який почав розсипатись після дальніх Олександра Липового.

Але тайм-аут не допоміг - Україна грала з позиції сили, а данки Боброва зафіксували цей процес.

Далі австрійці згадали, що грають вдома та стали більш наполегливішими. Це миттєво відобразилося у рахунку й все Багатскісу довелося брати тайм-аут. Перевагу вдалося втримати й на перерву команди пішли за рахунку 44:39 на користь українців.

Після великої перерви Австрія просто на вийшла на гру - замість баскетболістів грали якісь інертні організми. Насправді то були ті самі хлопці, просто проти збірної України в них не було жодних аргументів. Третя чверть стала справжнім виносом - 20:9 - проміжний рахунок 64:48. Долю матчу було вирішено - це не НБА, у Європі таке не відігрується.

Євробаскет-2021

Група F

Австрія - Україна 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

У другому матчі групи чільні чемпіони субконтиненту - словенці - мінімально й доволі несподівано поступилися команді Угорщини 75:77. З останніми свій наступний матч зіграє збірна України - він відбудеться 23 лютого у Запоріжжі.