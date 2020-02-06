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    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)

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    Тренер тернопільської команди Дмитро Забірченко тепер готуватиме команду і перемагатиме суперників у комфортніших умовах - Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Тренер тернопільської команди Дмитро Забірченко тепер готуватиме команду і перемагатиме суперників у комфортніших умовах
    Фейсбук-паблік БК Тернопіль

    Реконструкція обійшлася у 13 мільйонів гривень

    8 лютого в Тернополі о 16:30 на вулиці братів Бойчуків, 4 відкривається оновлений фізкультурно-спортивний комплекс, де тренуватиметься й гратиме лідер чоловічої вищої ліги баскетбольний клуб «Тернопіль», лідерки вищолігового турніру гандболісток «ТНЕУ-Енерго» і, можливо, жіноча волейбольна «Галичанка».

    У заході візьмуть участь легенди українського баскетболу, екс-гравці національної збірної, а нині президент БК «Рівне» Сергій Ліщук, головний тренер БК «Тернопіль» Дмитро Забірченко та наставник збірної України 3х3 Юрій Процюк.

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    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото)
    Фейсбук-паблік БК Тернопіль

    Після урочистої частини, о 18:00 першу гру в оновленому ФОКу проведе БК «Тернопіль». Підопічні Дмитра Забірченка прийматимуть четверту команду чемпіонату – БК «Житомир». Позавчора, 4 лютого, баскетболісти вперше потренувалися на новому паркеті і дуже ним залишилися задоволеними.

    Зауважимо, що реконструкція ФОКу тривала впродовж року. Витрати склали 13 мільйонів гривень і їх покрили з державного та міського бюджетів.

     Читайте також: Визначився третій учасник «Фіналу чотирьох» Кубка України з баскетболу
    реконструкція баскетбол Тернопіль спорткомплекс Дмитро Забірченко БК Тернопіль Сергій Ліщук
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