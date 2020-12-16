Федерація хокею України пояснила, чому олімпійський чемпіон Житник не допущений до виборів президента

Наразі єдиним зареєстрованим кандидатом у президенти ФХУ є Георгій Зубко (справа). На цій світлині він поряд із тренером Олегом Ігнатьєвим після перемоги юніорської збірної України на домашньому чемпіонаті світу-2018 у дивізіоні 1В

ФХУ навела факти порушення видатним спортсменом процедури подання документів

Федерація хокею України дала «Главкому» пояснення, чому олімпійський чемпіон Альбервілля-1992 Олексій Житник не допущений до участі в генеральному звітно-виборному конгресі Федерації хокею України в статусі кандидата у президенти. Нагадаємо, що в недавньому інтерв’ю «Главкому» Житник заявив, що підстав у відмові йому в реєстрації немає.

«Усі документи щодо кандидатів на пост президент та ФХУ від відокремлених підрозділів ФХУ мали надійти до громадської організації за 35 днів до проведення виборів (згідно зі статутом ФХУ, стаття 18), тобто до 13 листопада 2020 року.

8 листопада 2020 року відбулися загальні збори відокремленого підрозділу ФХУ в місті Києві, на якому члени цього підрозділу обирали свого кандидата на пост президента ФХУ. Претендентів було двоє – Георгій Зубко й Олексій Житник. На цьому етапі Житник програв Зубку, якому більшість членів віддали свої голоси. За Житника проголосували тільки Владислав Сірик і Костянтин Сімчук.

Зазначимо, що Житник наразі є членом відокремленого підрозділу ФХУ в місті Києві та може брати активну участь у діяльності громадської організації», - йдеться у заяві Федерації.

Також повідомляється, що загальних зборів відокремленого підрозділу в Київській області, то їх не було, відповідно й висування кандидатів від цього підрозділу згідно з 18 статтею статуту ФХУ – також.

Правда, очільник обласного осередку Федерації хокею Київщини, в коментарі Xsport стверджує протилежне: «Ми висунули на посаду президента ФХУ кандидатуру Олексія Житника. Я з упевненістю скажу, що всі документи, протокол подали вчасно і нічого не порушили. Всі документи передавав мій помічник, мене тоді не було в Києві, я поїхав у відрядження. На підтвердження того, що все було передано вчасно – sms від представника Федерації хокею України, що вони документи від нас отримали в необхідний термін».

Шкода тільки, що зі змістом згадуваного текстового повідомлення, яке мало б стати аргументом, колишній заступник Медведчука на посаді глави адміністрації президента Кучми, екс-очільник СДПУ(о), а нині народний депутат від «Опозиційної платформи – «За життя» не надав.

Звітно-виборний генеральний конгрес ФХУ має відбутися 18 грудня. Наразі фігурує одна кандидатура на посаду очільника Федерації. То – заступник директора Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Георгій Зубко.