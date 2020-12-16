Скандал у хокеї: Колесніков образився чи збирається ліквідувати Українську лігу?

Думка колишнього співробітника Федерації хокею України Юрія Шевчука стосовно виборів нового очільника організації

Найближчої п’ятниці, 18 грудня, відбудеться звітно-виборний конгрес Федерації хокею України. На ньому буде обрано нового очільника Федерації. Чинний очільник ФХУ Анатолій Брезвін, який обіймав посаду 14 років, на новий термін вирішив не обратися. Наразі кандидат на посаду один – заступник директора Державного підприємства «Аеропорт Бориспіль» Георгій Зубко. Іншого потенційного претендента, олімпійського чемпіона Олексія Житника до виборів не допустили, оскільки, за офіційною версією, його кандидатури не подав жоден з регіональних осередків. Житник із таким станом речей не погодився, про що сказав у недавньому інтерв’ю «Главкому».

З 2003 року я, в різному ступені і найрозмаїтіших амплуа так чи інакше маю стосунок до українського хокею. По-цьому за подіями в улюбленому виді спорту стежу, як мовиться, non-stop. Звичайно, причетні до нашого хокею люди чули про так зване «звернення команд Української хокейної ліги».

Мою увагу привернуло не саме звернення і його формат, а підпис президента хокейного клубу «Донбас» Бориса Колеснікова. Ще цікавіше виглядає подальша інформаційна розкрутка цього листа під гучною гаслом «Скандал в українському хокеї». Розкрутку цю здійснювали інформаційні ресурси, які належать Борису Вікторовичу, або афілійовані з ним: телеканал Xsport, громадська група «Хокейна Україна» в мережі Facebook та інші.

Мені, людині з історичною освітою, чомусь згадався, «Маніфест комуністичної партії». Пам'ятаєте? «Усі сили старої Європи об'єдналися для священного цькування цього привиду: батько і цар, Меттерніх і Ґізо, французькі радикали і німецькі поліцейські». Щось схоже, саме цькування, істерику, паніку, що переходять в порожню балаканину і провокації, спостерігаю в останній тиждень у ставленні до ФХУ з усіх боків. З усіх, які пишуть і публікують засобів масової інформації, фейсбучних груп і окремих індивідуумів.

«Донбас» Колеснікова наразі впевнено лідирує в регулярному чемпіонаті УХЛ

Особлива пікантність питання в тому, що в ТОВ «Українська хокейна ліга» з чотирьох засновників троє, думаю, що це ні для кого не секрет Полішинеля, знаходяться під особистим контролем Президента ХК «Донбас».

Вимоги, які висувають команди, апріорі, є нездійсненними. Панове підписанти, висловлюючись мовою шахів, самі себе заганяють у патову ситуацію. Федерація хокею України, навіть за великого бажання, не могла б виконати їх ні з практичної, ні з юридичної точок зору.

Чи знають про це панове революціонери? В принципі, там недурні люди зібрані, відповідно, впевнений, не можуть не знати. Тоді, дозвольте запитати, навіщо вся ця імітація бурхливої діяльності?

Версій, які витають у хокейному закуліссі, існує кілька. Різні представники хокейної і навколохокейної «тусовки» озвучують діаметрально протилежні їх версії. З одного боку, це може бути глибока образа Колеснікова на те, що йому не запропонували чи його не попрохали обійняти посаду президента ФХУ. То така реакція – не що інше, як демонстрація його можливостей, зокрема медійних.

У зв'язку з тим, що Анатолій Брезвін прийняв рішення не йти на вибори, Борис Вікторович, розуміє, що іншого такого шансу, як зараз «на зламі століть», поставити під свій контроль діяльність всієї ФХУ і водночас чинити тиск на міністра молоді і спорту України Вадима Гутцайта у нього просто не буде. «Куй залізо, не відходячи від каси».

Експодатківець Брезвін повідомив, що залишає хокей, перед недавнім матчем УХЛ у Кременчуку

При поки ще чинному президенті Федерації було встановлено і підтримувалася тонка і багатовекторна рівновага сил в хокеї і рівні умови для всіх учасників. Адже не просто так весь цей шум приурочений до 18 грудня. Саме в цей день відбудеться генеральний конгрес ФХУ, де й буде обиратися новий президент організації.

Але є й інша версія. І стосується вона зовсім не президентської посади, а загрози призупинити чемпіонат України. Бажання припинення чемпіонату, взагалі лунає дуже дивно і нелогічно. Колесніков направо і наліво через всі підконтрольні ресурси кричав про «незалежний і свій» чемпіонат. Проте зайдіть на сайт УХЛ і спробуйте знайти там словосполучення «Чемпіонат України» або «Федерація хокею України». А зараз Колесніков хоче взяти і зупинити змагання? Саме він, а не так звані «клуби». Більшість підписантів чи у прямому підпорядкуванні президента «Донбасу», чи приєдналися до нього, чи «співчувають». Тільки херсонський «Дніпро» (який листа якраз і не підписав) і ХК «Кременчук» абсолютно незалежні і не перебувають у тій чи іншій мірі під «ковпаком у Мюллера».

А може все набагато простіше й іграшка у вигляді ТОВ «УХЛ» патрону вже набридла? Як говорив Гліб Жеглов, «що схоже десь, колись, обов'язково, вже було».

Можна згадати не такі вже й далекі часи Професійної хокейної ліги. У 2011 році під тим же патронажем була створена Асоціація «Професійна хокейна ліга», яка проіснувала всього два сезони. Генеральним директором став нинішній нардеп від ОПЗЖ Юрій Загородній. Тоді теж все починалося по-дорослому: трансляції матчів за рахунок телеканалу, активна інформаційна кампанія, зарплати, пафос. Але закінчилося все плачевно, з боргами перед суддями і гучними скандалами. Лідер чемпіонату і головний претендент на чемпіонський титул київський «Беркут» був не допущений до другого етапу чемпіонату з абсолютно надуманої причини. Таке рішення підтримали «Донбас», «Білий Барс», харківське «Динамо» і «Галицькі Леви». Перші троє з них є засновниками ТОВ «УХЛ» і підписантами вищезгаданого звернення. Як то кажуть: на манежі все ті ж.

На момент зняття «Беркут», якщо мені не зраджує пам'ять, випереджав «Донбас» на 29 очок і виграв п’ять з шести очних поєдинків. Принципу, «немає людини (читай – команди) – немає проблеми», в нашому суспільстві буде скасований, ой, як не скоро. За відсутності прямого конкурента чемпіоном став «Донбас».

2011-й. Протистояння «Донбасу» й «Беркута» - одне з п'яти. у яких перемогли кияни

З цілком зрозумілих причин «Беркут» відмовився від подальших виступів в українському чемпіонаті. Колесніков натомість відправив своє дітище ПХЛ на звалище історії. Але ж і «Донбас» перестав грати у чемпіонаті України, який з метою уникнення повторення неприємних історій, повністю повернувся під крило Федерації.

Чому я згадав про історію з ПХЛ? Бо нинішній сценарій схожий. Та й прізвища дійових осіб ті ж. Рімейк якийсь. Ручна ліга, скандал, крики «нас не чують» - чим не підстава знову не грати в чемпіонаті України? А як інакше. якщо ФХУ не прислуховується, президент / глава уряду / міністр не сприяють вирішенню питання. Як же тут не знятися і не піти в тінь?

Борис Колесніков, схоже, награвся в хокей і більше не хоче фінансувати кишенькові команди. Але просто піти для президента «Донбасу» якось не по-пацанськи. Потрібно йти красиво і з музикою. Музику і красу опальний олігарх вже замовив. Залишилася справа за прощанням.

Юрій Шевчук, для «Главкома»



