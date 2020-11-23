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    Не для слабохарактерних. Шайба розбила обличчя хокеїстові збірної України (відео)

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    Денис Петрухно - Не для слабохарактерних. Шайба розбила обличчя хокеїстові збірної України (відео)
    Денис Петрухно
    Світлина - УХЛ

    Денис Петрухно прийняв удар доволі стійко

    Оборонець «Маріуполя» і національної збірної України Денис Петрухно отримав вельми неприємну травму під час матчу регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. В якому його команда на власному майданчику перемогли 6:4 білоцерківський «Білий Барс».

    За три хвилини до кінця матчу, за рахунку 6:3 під час атаки «Білого Барса», шайба потрапила в обличчя Денисові після потужного кидка одного з хокеїстів гостей.

    Зауважимо, що таблицю Української хокейної ліги очолює, вигравши дев’ять матчів з десяти, «Донбас». Вісім перемог у десяти матчах має «Кременчук». «Сокіл» з сімома перемогами іде третім. Херсонський «Дніпро» має п’ять перемог, 11 очок і посідає четверту позицію. «Краматорськ» із дев’ятьма пунктами закріпився на п’ятому місці. У «Маріуполя» - шість очок, «Крижаних Вовків» - чотири, «Білого Барса» - три.

    Наступні матчі УХЛ відбудуться 25 листопада. О 17:30 розпочнеться поєдинок «Донбас» - «Краматорськ» у Дружківці, а починаючи з 18:45 «Маріуполь» прийматиме «Дніпро».

     Читайте також: З Зе на відкритті. Київський «Сокіл» виграв стартовий матч Української хокейної ліги (відео)
    Теги: хокей Українська хокейна ліга ХК Білий Барс Денис Петрухно ХК «Маріуполь»
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