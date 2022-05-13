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    Президент Федерації боксу України обіймався з росіянином на конгресі: скандальне відео

    Президент Федерації боксу України обіймався з росіянином на конгресі: скандальне відео
    фото скріншот відео

    Інцидент стався у п'ятницю, 13 травня, на конгресі у Туреччині

    Глава Федерації боксу України Володимир Продивус відвідав конгрес Міжнародної боксерської асоціації (IBA) тепло привітався з колегою з Росії, попри війну. Відповідне відео оприлюднив Олег Щербаков у Facebook.

    Скандальний подія сталася у п'ятницю, 13 травня, на конгресі у Туреччині. Володимир Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова. Він потиснув руку представнику ворожої країни, посміхався та тепло з ним привітався.

    Володимир Продивус із 2008 року обіймає посаду президента Федерації боксу України. У 2012 році був обраний до Верховної Ради України від «Партії регіонів».

    Сьогодні стало відомо, що рашисти вбили у Маріуполі чемпіона Європи з боксу. Також у Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

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    Теги: росія окупанти бокс війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент Федерації боксу України обіймався з росіянином на конгресі: скандальне відео