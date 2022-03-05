Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Санкції стосуються не лише боксерів, а й офіційних осіб, включаючи рефері та суддів

Міжнародна асоціація боксу (IBA) заборонила російським та білоруським представникам цього виду спорту брати участь у міжнародних змаганнях. Про це йдеться у повідомленні на сайті IBA.

Санкції стосуються не лише боксерів, а й офіційних осіб, включаючи рефері та суддів.

«Через порушення олімпійського перемир'я та військових дій проти України IBA прийняла рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії або Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу», – йдеться у повідомленні.

У випадках, коли неможливо реалізувати рішення за короткий термін з організаційних чи юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральні спортсмени.

Також схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

«IBA повністю прагне поставити спорт на службу мирному розвитку людства. Відповідно до цих зобов’язань, Рада IBA також запропонувала повну підтримку заходів, спрямованих на допомогу українським боксерам», – зазначили в ІВА.

Раніше український боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони Білгорода-Дністровського на Одещині.

Пізніше той же приклад наслідував його друг і колега Олександр Усик, який записався до когорти захисників Києва.