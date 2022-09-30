«Президент ФБУ» Шевченко забороняє юніорській збірній України з боксу виступати на чемпіонаті Європи – тренер

ФБУ вимагають від спортсменів та тренерів відмовитися від медалей та їхати додому

Так зване керівництво Федерації боксу України «кинуло» юніорську збірну, яка поїхала до Італії на чемпіонат Європи. Як повідомив тренер Антон Чередніченко, тепер коли непорозуміння з державним прапором вдалося врегулювати, вони вимагають від тренерів і спортсменів достроково виїхати з першості.

Він повідомив, що від початку ЧЄ зі збірною України не було ні так званого президента ФБУ Кирила Шевченка, ні призначеного ним державного тренера Юрія Шевчука, ні менеджера команди.

«Чому всі проблеми впали на плечі старших тренерів, а не на тих людей, які мають це вирішувати? У складний час боксерів та тренерів покинули, залишили одних із проблемами», – написав Чередниченко.

Навіть після того, як чинний президент ФБУ Володимир Продивус терміново прилетів до Італії і досяг позитивного рішення Європейської конфедерації боксу про використання українського прапора на змаганнях, самопроголошені «керівники» ФБУ вимагають від спортсменів та тренерів відмовитися від медалей та їхати додому.

«Мені кидали відео, де наші дівчата плачуть. Ніщо не б'є так сильно, як удар у спину. І тренери, і боксери вкладали час, кошти на підготовку, на збір, відкладали радості на потім заради перемоги... Я не можу знайти відповідь, чому боксерам кажуть не боксувати, коли вони можуть боксувати та представляти Україну на чемпіонаті Європи», – написав Чередниченко.

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