Федерер встановив рекорд «Ролан Гаррос», Барті знялася і не зіграє зі Світоліною

Австралійська тенісистка зазнала травми і не дограла матч другого кола

20-разовий переможець турнірів «Великого шлема» швейцарський тенісист Роджер Федерер встановив рекорд Відкритого чемпіонату Франції. Він став найстаршим гравцем (39 років і 9 місяців), якому вдалося дістатися до третього кола цих змагань.

Як повідомляє Tennis World USA, у другому раунді Роджер переміг представника Хорватії Марина Чіліча з рахунком 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. За вихід до наступного кола швейцарець побореться з Домініком Кепфером з Німеччини. «Ролан Гаррос» завершиться 13 червня. Чинним чемпіоном є іспанець Рафаель Надаль, которий також вийшов до 1/16 фіналу.

Раніше на цьому турнірі Федерер повторив рекорд Джиммі Коннорс. Між першою і поки останньою перемогою Роджера в матчі турніру «Великого шлема» пройшов 21 рік. Раніше аналогічного результату досяг Коннорс.

Тим часом в жіночих змаганнях знялася з турніру перша ракетка світу Ешлі Барті. Вона не змогла дограти матч другого кола. По сітці австралійка виходила в 1/4 фіналу на Еліну Світоліну. Українка вже вийшла до 1/16 фіналу і поки що на турнірі не програла жодного сету.