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    Збірна України перервала безвиграшну серію (відеоогляд матчу з Північною Ірландією)

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    Сергій Сидорчук досить впевнено провів матч з північноірландцями - Збірна України перервала безвиграшну серію (відеоогляд матчу з Північною Ірландією)
    Сергій Сидорчук досить впевнено провів матч з північноірландцями
    Фото: УАФ

    Команда Андрія Шевченка здобула мінімальну перемогу після серії невдач

    Збірна України з футболу нарешті перервала 7-матчеву безвиграшну серію, яка тривала з жовтня минулого року. В Дніпрі команда Андрія Шевченка перемогла Північну Ірландію (1:0).

    Дебютний гол забив півзахисник Олександр Зубков, який напередодні запалював перед партнерами з мікрофоном на сцені.

    Головний тренер розповів, над чим команда працюватиме до старту чемпіонату Європи.

    До чемпіонату Європи, який візьме старт 11 червня матчем Туреччина – Італія, українці проведуть ще одну товариську зустріч – у Харкові 7 червня проти Кіпру.

    На Євро-2020 наша команда проведе перший матч 13 червня в Амстердамі проти збірної Нідерландів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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    Збірна України перервала безвиграшну серію (відеоогляд матчу з Північною Ірландією)