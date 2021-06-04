Збірна України перервала безвиграшну серію (відеоогляд матчу з Північною Ірландією)
Команда Андрія Шевченка здобула мінімальну перемогу після серії невдач
Збірна України з футболу нарешті перервала 7-матчеву безвиграшну серію, яка тривала з жовтня минулого року. В Дніпрі команда Андрія Шевченка перемогла Північну Ірландію (1:0).
Дебютний гол забив півзахисник Олександр Зубков, який напередодні запалював перед партнерами з мікрофоном на сцені.
Головний тренер розповів, над чим команда працюватиме до старту чемпіонату Європи.
До чемпіонату Європи, який візьме старт 11 червня матчем Туреччина – Італія, українці проведуть ще одну товариську зустріч – у Харкові 7 червня проти Кіпру.
На Євро-2020 наша команда проведе перший матч 13 червня в Амстердамі проти збірної Нідерландів.
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