Світоліна з потужним камбеком виграла ювілейний матч і вийшла в наступне коло «Ролан Гаррос»

Еліна поступалася в другому сеті, але змогла виграти п’ять геймів поспіль

Еліна Світоліна вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. У матчі другого кола вона зустрічалася з американкою Енн Лі і впевнено перемогла - 6:0, 6:4. В другому сеті одеситка поступалася 1:4, але змогла виграти п'ять розіграшів поспіль.

Перша ракетка України сьомий рік поспіль виступить в третьому раунді «Ролан Гаррос». За свою кар'єру Світоліна двічі програвала у другому колі турніру (2013-2014). Сьогоднішній матч став для українки 100-м в основі турнірів Grand Slam і 30-м на паризькому мейджорі.

20-річна Енн Лі раніше жодного разу не виступала в основній сітці на цьому турнірі. Для 75-ї ракетки світу це був лише другий поєдинок з березня цього року і другий матч в кар'єрі проти суперниці з топ-10.

У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між Барбороб Крейчіковою (WTA 33) і Катериною Александровою (WTA 34).

Перед турніром Еліна виклала у себе на сторінці в соцмережі трохи вульгарне відео, але, судячи з його популярності, а подивилися його кількасот тисяч глядачів, вболівальникам акторська гра тенісистки сподобалася.