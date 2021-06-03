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    Світоліна з потужним камбеком виграла ювілейний матч і вийшла в наступне коло «Ролан Гаррос»

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    Еліна Світоліна продовжує боротьбу на мейджорі - Світоліна з потужним камбеком виграла ювілейний матч і вийшла в наступне коло «Ролан Гаррос»
    Еліна Світоліна продовжує боротьбу на мейджорі
    Фото з відкритих джерел

    Еліна поступалася в другому сеті, але змогла виграти п’ять геймів поспіль

    Еліна Світоліна вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. У матчі другого кола вона зустрічалася з американкою Енн Лі і впевнено перемогла - 6:0, 6:4. В другому сеті одеситка поступалася 1:4, але змогла виграти п'ять розіграшів поспіль.

    Перша ракетка України сьомий рік поспіль виступить в третьому раунді «Ролан Гаррос». За свою кар'єру Світоліна двічі програвала у другому колі турніру (2013-2014). Сьогоднішній матч став для українки 100-м в основі турнірів Grand Slam і 30-м на паризькому мейджорі.

    20-річна Енн Лі раніше жодного разу не виступала в основній сітці на цьому турнірі. Для 75-ї ракетки світу це був лише другий поєдинок з березня цього року і другий матч в кар'єрі проти суперниці з топ-10.

    У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між Барбороб Крейчіковою (WTA 33) і Катериною Александровою (WTA 34).

    Перед турніром Еліна виклала у себе на сторінці в соцмережі трохи вульгарне відео, але, судячи з його популярності, а подивилися його кількасот тисяч глядачів, вболівальникам акторська гра тенісистки сподобалася.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна з потужним камбеком виграла ювілейний матч і вийшла в наступне коло «Ролан Гаррос»