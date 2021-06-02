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    Сестри-близнючки українки зіграли одна проти одної на «Ролан Гаррос». Перемогла заміжня

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    Надя і Люда Кіченок нечасто грають у парі - Сестри-близнючки українки зіграли одна проти одної на «Ролан Гаррос». Перемогла заміжня
    Надя і Люда Кіченок нечасто грають у парі
    Фото з відкритих джерел

    У парних змаганнях турніру «Великого шлему» зустрілися Надія та Людмила Кіченок

    Цікаве протистояння відбулося у парних змаганнях жінок на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі одна проти одної вийшли українські сестри Надія та Людмила Кіченок. Обидві знаходяться поруч у рейтингу пар, займаючи, відповідно, 45 та 46 місця. Проте раніше відмовилися грати дуетом і виступають з різними партнерками. Надія вийшла на корт в парі з румункою Ралукою Олару, Людмила покликала до себе австралійку Аріну Родіонову.

    У першому сеті боротьби не вийшло. Надія, яка нещодавно вийшла заміж, задавала тон на корті, і її дует взяв гору – 6:1. Але в другому вже Людмила взялася до справи і вирівняла становище – 5:7. У вирішальній партії більш зіграна україно-румунська пара виявилася сильнішою – 6:4. Саме вона і крокує до другого кола.

    В одиночному змаганні матч другого кола провела Ангеліна Калініна. На жаль, нав’язати боротьбу більш досвідченій американці Деніель Коллінз їй не вдалося – 0:6, 2:6.

    Дві інші українки, Еліна Світоліна та Марта Костюк, свої матчі другого кола проведуть 3 червня.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк
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    Сестри-близнючки українки зіграли одна проти одної на «Ролан Гаррос». Перемогла заміжня