Сестри-близнючки українки зіграли одна проти одної на «Ролан Гаррос». Перемогла заміжня

У парних змаганнях турніру «Великого шлему» зустрілися Надія та Людмила Кіченок

Цікаве протистояння відбулося у парних змаганнях жінок на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі одна проти одної вийшли українські сестри Надія та Людмила Кіченок. Обидві знаходяться поруч у рейтингу пар, займаючи, відповідно, 45 та 46 місця. Проте раніше відмовилися грати дуетом і виступають з різними партнерками. Надія вийшла на корт в парі з румункою Ралукою Олару, Людмила покликала до себе австралійку Аріну Родіонову.

У першому сеті боротьби не вийшло. Надія, яка нещодавно вийшла заміж, задавала тон на корті, і її дует взяв гору – 6:1. Але в другому вже Людмила взялася до справи і вирівняла становище – 5:7. У вирішальній партії більш зіграна україно-румунська пара виявилася сильнішою – 6:4. Саме вона і крокує до другого кола.

В одиночному змаганні матч другого кола провела Ангеліна Калініна. На жаль, нав’язати боротьбу більш досвідченій американці Деніель Коллінз їй не вдалося – 0:6, 2:6.

Дві інші українки, Еліна Світоліна та Марта Костюк, свої матчі другого кола проведуть 3 червня.