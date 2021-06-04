Яскрава перемога України, ганьба Росії, успіх Світоліної і Костюк

Головні новини спорту, які ви могли пропустити

Збірна України з футболу нарешті перервала 7-матчеву безвиграшну серію, яка тривала з жовтня минулого року. В Дніпрі команда Андрія Шевченка перемогла Північну Ірландію (1:0). Дебютний гол забив півзахисник Олександр Зубков, який напередодні запалював перед партнерами з мікрофоном на сцені.

Головний тренер розповів, над чим команда працюватиме до старту чемпіонату Європи.

Збірна Канади, зібрана з хокеїстів, які не беруть участь у розіграші Кубка Стенлі, перемогла росіян на чемпіонаті світу з хокею й вийшла до півфіналу. Визначилися й інші три збірні, які поборються за головний приз.

Голова федерації ММА України виявився громадянином Росії. Бійці змішаних єдиноборств брали участь у проросійських мітингах у Харкові.

Еліна Світоліна провела сотий матч на турнірах Великого шлема. Здобула перемогу й зіграє в 1/16 фіналу. Вперше до третього кола «Ролан Гаррос» вийшла Марта Костюк. 18-річна киянка на шляху до 1/8 фіналу зустрінеться з росіянкою Варварою Грачовою. Обидві тенісистки знаходяться в дев’ятому десятку рейтингу, українка на 6 позицій вище.

Новий сезон у вищій українській лізі розпочнеться матчем «Динамо» – «Шахтар». Названо дати матчу за Суперкубок і старту Прем’єр-ліги.