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    Яскрава перемога України, ганьба Росії, успіх Світоліної і Костюк

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    Еліна Світоліна впевнено пройшла до 1/16 фіналу паризького мейджора - Яскрава перемога України, ганьба Росії, успіх Світоліної і Костюк
    Еліна Світоліна впевнено пройшла до 1/16 фіналу паризького мейджора
    Фото з відкритих джерел

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс Еліна Світоліна Андрій Шевченко хокей
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    Яскрава перемога України, ганьба Росії, успіх Світоліної і Костюк