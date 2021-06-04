Джошуа зробив Усику пропозицію. В українця є тиждень на роздуми

Промоутер британського боксера повідомив, що його умови відомі Олександру

Промоутер чемпіона світу Ентоні Джошуа Едді Хірн в інтерв'ю IFL TV повідомив, що Всесвітня боксерська організація (WBO) відтермінувала на тиждень дедлайн по перемовинам між об'єднаним чемпіоном суперважкої ваги британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і обов'язковим претендентом українцем Олександром Усиком (18 -0, 13 КО).

За словами Хірна, вони зробили українцеві остаточну пропозицію, і тепер все залежить виключно від його рішення.

«Усик – наш пріоритетний вибір, – нагадує Хірн. – Ми зробили йому дуже навіть чесну пропозицію. Ніяких домовленостей у нас поки що немає. Джошуа ніколи раніше не відмовлявся від бою зі своїм обов'язковим претендентом, він нікого не уникав. Те ж саме і з Усиком.

Торги мали відбудуться в четвер, але в WBO продовжили дедлайн ще на тиждень. Думаю, ми можемо закрити операцію швидко – якщо команда Усика прийме нашу пропозицію. Альтернативний варіант? Їх кілька: реванш з Ділліаном Уайтом, третій бій з Енді Руїсом або ж сутичка з Луїсом Ортісом. Але Усик залишається пріоритетом. Хоча тепер ми вже не впевнені, що є якийсь сенс тримати всі пояси і вірити в бій за звання абсолютного чемпіона. Ми більше не віримо нічому, про що говорять в команді (чемпіона WBC) Тайсона Ф'юрі. А якщо так, то який сенс утримувати всі пояси? Ми просто хочемо бій з Усиком. Справа не в титулі».

Вчора промоутер українця Олександр Красюк розповів, як розподіляться гонорари в разі порведення бою між Джошуа та Усиком.

Як повідомляє vringe, українець не в захваті від вимоги включити в контракт пункт про негайний реванш в разі поразки Джошуа.