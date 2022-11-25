Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю
Збірні Бразилії та Португалії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі
Вчора, 24 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».
Збірна Португалії влаштувала гольову феєрію з Ганою, а Кріштіану Роналду визнали найкращим гравцем матчу.
Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «E» і «F»:
Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.
Нагадаємо, сьогодні пройде чотири поєдинки другого туру Чемпіонату світу в Катарі.
Група «A»
12:00. Уельс – Іран
21:00. Англія – США
Група «B»:
15:00. Катар – Сенегал
18:00. Нідерланди – Еквадор
Нагадаємо, тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі.
Коментарі — 0