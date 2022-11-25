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Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю
Рналду відзначився голом з пенальті
фото: сайт FIFA

Збірні Бразилії та Португалії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі

Вчора, 24 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Португалії влаштувала гольову феєрію з Ганою, а Кріштіану Роналду визнали найкращим гравцем матчу.

Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «E» і «F»:

Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю фото 1

Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.

Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю фото 2

Нагадаємо, сьогодні пройде чотири поєдинки другого туру Чемпіонату світу в Катарі.

Група «A»

12:00. Уельс – Іран
21:00. Англія – США

Група «B»:

15:00. Катар – Сенегал
18:00. Нідерланди – Еквадор

Нагадаємо, тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі.

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Теги: Португалія Катар НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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