Тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі

Футболісти збірної Ірану сильно переживали останні кілька днів

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш після матчу чемпіонату світу 2022 року з Англією (2:6) залишився незадоволеним поведінкою іранських уболівальників на зустрічі, які освистували свою команду під час гри. Про це повідомляє Metro.

Гравці збірної Ірану знаходяться не в кращому стані в плані самовіддачі та концентрації.

«Усі знають, що за нинішніх обставин мої гравці знаходяться не в кращому стані в плані самовіддачі та концентрації – всі ці проблеми торкаються і їх (в Ірані відбуваються масові протести – «Главком»). Я знаю їх багато років, вони мають лише одну мрію — грати для країни, для людей і отримувати задоволення від цього. Я дуже пишаюся ними, тим, як вони вистояли, продовжували битися і забили Англії два голи за таких обставин.

У 2014 та 2018 роках у нас була повна підтримка вболівальників. Навіщо вони приїхали та не підтримують команду? Їм було краще залишитися вдома. Вони нам не потрібні. Ви навіть не уявляєте, що мої футболісти переживали останні кілька днів», – заявив Кейруш.

Нагадаємо, гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.