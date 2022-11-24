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Роналду визнали найкращим гравцем матчу мундіалю Португалія – Гана

Юрій Лящук
glavcom.ua
Роналду визнали найкращим гравцем матчу мундіалю Португалія – Гана
Португалія обіграла Гану з рахунком 3:2
фото: сайт FIFA

Кріштіану Роналду відкрив рахунок на 65-й хвилині поєдинку

Сьогодні, 24 листопада, відбувся матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу, в якому збірна Португалії здолала команду Гани. Найкращим гравцем зустрічі був визнаний нападник Кріштіану Роналду, який відкрив рахунок на 65-й хвилині, реалізувавши 11-метровий удар. Про це повідомляє «Главком».

Варто зазначити, що Роналду став першим футболістом в історії футболу, який зумів відзначитись на п'яти чемпіонатах світу поспіль. Загалом португалець взяв участь у 10 великих турнірах своєї збірної поспіль.

Португалія обіграла Гану з рахунком 3:2. У складі європейської збірної, крім Роналду, відзначилися Жоау Фелікс та Рафаел Леау, а за африканську команди голи забили Андре Айю та Осман Букарі.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду покинув «Манчестер Юнайтед».

Також повідомлялось, що футболісти «Манчестер Юнайтед» не бажають повернення Роналду після мундіалю.

Влітку 2021 року Роналду повернувся в «Манчестер Юнайтед», підписавши дворічну угоду. Раніше він виступав за «червоних дияволів» у період 2003-2009 років.

Загалом Кріштіану провів 346 матчів за «Манчестер Юнайтед» та забив 145 голів. Разом з англійським клубом португалець тричі ставав чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2007/08.

Збірна Португалії на світовій першості виступає у групі «H» з Уругваєм, Ганою та Південною Кореєю.

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Теги: ЧС-2022 Катар мундіаль-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду

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