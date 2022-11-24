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Стало відомо, чому матчі на мундіалі в Катарі тривають так довго

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чому матчі на мундіалі в Катарі тривають так довго
ФІФА намагається максимально збільшити ігровий час
фото з відкритих джерел

За п’ять ігор Чемпіонату світу арбітрами було додано близько 85 хвилин

Арбітри матчів Чемпіонату світу в Катарі додають до основного часу поєдинків дуже багато хвилин гри. За п’ять ігор було додано близько 85 хвилин, а матч Англії проти Ірану тривав неймовірні 117 хвилин та 16 секунд. Про це повідомляє «Главком».

Частково це було пов’язано з травмою голкіпера збірної Ірану Аліреза Бейранванда, який зазнав струсу мозку після неприємного зіткнення головами на самому початку матчу.

Це є частиною злагоджених зусиль ФІФА щодо скорочення втрат часу шляхом більш точного відстеження часу, протягом якого гра зупиняється.

Тенденція продовжилася і в першій грі вівторка, коли Саудівська Аравія здобула приголомшливу перемогу над Аргентиною, зафіксувавши сім хвилин доданого часу першого тайму плюс майже 14 хвилин, доданих наприкінці другого тайму.

Причини зупинки гри включають час, витрачений на травми, рішення відеопомічника судді, заміни, пенальті та червоні картки, причому деякі гравці часто навмисно затягують час після таких інцидентів.

Як пояснює Колліна, такі рішення від арбітрів ватро чекати на усіх подальших мундіалях.

«Ми просимо всіх не дивуватися, якщо вони бачать, що четвертий суддя піднімає електронне табло з великим числом на ньому: шість, сім або вісім хвилин. Якщо ви хочете бачити більше активу на полі, ми повинні бути готові до такого додаткового часу.

Подумайте про матч із трьома забитими м’ячами. Святкування зазвичай займає одну-півтори хвилини, тому з трьома забитими м’ячами команди втрачають п’ять-шість хвилин. Що ми хочемо зробити, так це точно розрахувати доданий час наприкінці кожного тайму. Це може зробити четвертий суддя.

Навіть коли я був арбітром, інформація про доданий час надходила від четвертого арбітра, адже ти занадто зосереджений на тому, що відбувається, тому можна щось не враховувати. Зазвичай четвертий арбітр пропонує кількість доданого часу, а рефері, як правило, вирішує, чи погоджуватись на це, чи ні», – сказав Колліна.

Тому, усі очікують, що 100-хвилинні матчі в Катарі у 2022 році, ймовірно, будуть лише початком введення нових правил у футбол.

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Теги: ЧС-2022 Катар мундіаль-2022

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