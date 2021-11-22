Луческу розповів перед грою з «Баварією», яка у суперника мотивація

Чемпіон Німеччини не захоче втрачати три мільйони призових за перемогу

23 листопада в 5-му турі групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» прийме «Баварію». Суперник уже вийшов до плей-оф, тож мотивації йому не вистачатиме. Хоча три мільйони призових, на думку тренера киян Мірчи Луческу, вони втрачати не будуть. Наставник також розповів, за рахунок чого «Аугсбург» зумів взяти гору над чемпіоном Німеччини в уїкенд.

«Усі команди, які грають у Лізі чемпіонів, мали проблеми у внутрішніх чемпіонатах. «Баварія» – не виняток. «Аугсбург» зробив усе можливе, щоб досягти результату. Вони зразково оборонялися всією командою, билися, продемонстрували хорошу тактичну підготовку та організованість гри, – розповів Луческу. – Гравці віддали всі сили заради результату, тому і успіх був на їхньому боці. «Аугсбург» зіграв інакше, ніж зазвичай грають у Бундеслізі. Вони зачинилися на своїй половині поля та не залишали вільних зон для проходів до своїх воріт. «Баварія» не була готова до такого сценарію, тож програла.

Проте гра у вівторок коштує 3 мільйони. Як ви вважаєте, чи захоче «Баварія» перемогти?»

Також Луческу дав характеристику тренеру «Баварії» Юліану Гагельсманну.

«Нагельсманн – чудовий тренер. Він довів це своєю роботою з раннього віку в різних командах Бундесліги, дійшовши до «Баварії». Одна справа – тренувати «Лейпциг», а зовсім інша – «Баварію», де, крім хорошого складу, є відмінний скаутинг, супердорогі гравці. Це говорить про силу клубу та напрямок його роботи. Тільки так можна привезти з Ванкувера Девіса, Мусіалу з «Челсі» та Річардса з «Редінга». Нагельсманну пощастило з командою. «Баварія» виграє чемпіонати, Кубки та Лігу чемпіонів. Тут тренер може показати себе з найкращого боку».

Нагадаємо, перед грою з «Динамо» «Баварія» не дорахувалася сімох футболістів.