Президент ФІФА запросив ЛГБТ-фанів до Катару, де за одностатеві стосунки загрожує страта

Джанні Інфантіно впевнений, що на чемпіонаті світу радітимуть усім гостям

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно закликав фанатів ЛГБТ-спільноти відвідати чемпіонат світу, який відбудеться у Катарі у 2022 році. Глава ФІФА вважає, що ситуація не зміниться на краще, якщо вболівальники сидітимуть удома. Його слова наводить Reuters.

«Не можна очікувати, що все зміниться, якщо залишитися вдома та просто критикувати. Ситуація стала кращою і продовжуватиме покращуватися, – сказав Інфантіно.

Також президент ФІФА зазначив, що в Катарі «радітимуть усім».

У Катарі шлюби між представниками однієї статі заборонені. За нетрадиційні стосунки в цій країні передбачено суворе покарання – від тюремного ув’язнення до смертної кари.

Раніше австралійський футболіст «Аделаїди Юнайтед» Джош Кавалло став першим діючим гравцем, який зізнався в нетрадиційній орієнтації. 21-річний захисник записав відео, де зізнався, що є геєм. Він наголосив, що футбол відкритий для всіх, і всі заслуговують право бути самими собою.

Кавалло є кандидатом до збірної Австралії, але він не впевнений, що йому слід їхати в Катар на чемпіонат світу.