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    У Франції вболівальник кинув у футболіста пляшку та зірвав матч

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    Димитрі Паєт не вперше потерпає від агресії вболівальників - У Франції вболівальник кинув у футболіста пляшку та зірвав матч
    Димитрі Паєт не вперше потерпає від агресії вболівальників
    фото з відкритих джерел

    Гру між «Ліоном» і «Марселем» зупинили на 3-й хвилині

    Скандалом завершився матч 14-го туру Ліги 1 «Ліон» – «Марсель». Гру перервали вже на третій хвилини. Арбітр зупинив зустріч через поведінку вболівальників. Фанати «Ліона» кинули у півзахисника «Марселя» Димитрі Паєта пляшку. Вона влучила в голову футболісту. Це сталося в той момент, коли Паєт ішов подавати кутовий.

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    За півтори години гру хотіли продовжити, проте футболісти «Марселя» відмовилися виходити другий раз на розминку.

    Нинішнього сезону вже відбувався аналогічний інцидент за участю Паєта. У матчі з «Ніццею» вболівальники суперника почали закидати футболіста пляшками. Одна з них також потрапила у футболіста.

    Після цього француз кинув пляшку на трибуни. Фанати почали вибігати на поле та влаштували бійку з футболістами «Марселя». Матч було зупинено, його так і не завершили. Пізніше «Ніцці» зарахували технічну поразку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік (Ліон) ФК «Олімпік» (Марсель)
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    У Франції вболівальник кинув у футболіста пляшку та зірвав матч