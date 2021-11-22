У Франції вболівальник кинув у футболіста пляшку та зірвав матч

Гру між «Ліоном» і «Марселем» зупинили на 3-й хвилині

Скандалом завершився матч 14-го туру Ліги 1 «Ліон» – «Марсель». Гру перервали вже на третій хвилини. Арбітр зупинив зустріч через поведінку вболівальників. Фанати «Ліона» кинули у півзахисника «Марселя» Димитрі Паєта пляшку. Вона влучила в голову футболісту. Це сталося в той момент, коли Паєт ішов подавати кутовий.

За півтори години гру хотіли продовжити, проте футболісти «Марселя» відмовилися виходити другий раз на розминку.

Нинішнього сезону вже відбувався аналогічний інцидент за участю Паєта. У матчі з «Ніццею» вболівальники суперника почали закидати футболіста пляшками. Одна з них також потрапила у футболіста.

Після цього француз кинув пляшку на трибуни. Фанати почали вибігати на поле та влаштували бійку з футболістами «Марселя». Матч було зупинено, його так і не завершили. Пізніше «Ніцці» зарахували технічну поразку.