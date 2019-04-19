ФІФА підтримала відмову від соцмереж в рамках боротьби з расизмом
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Розсилка
Метою бойкоту є демонстрація єдності гравців і заклик до більш активних дій з боку соціальних мереж і футбольних керівників у відповідь на прояви расизму
ФІФА підтримала рішення англійських і валлійських футболістів відмовитися від використання соціальних мереж на один день в рамках боротьби з расизмом.
Гравці, які виступають в АПЛ, Чемпіоншипі і інших чоловічих і жіночих першостях Англії і Уельсу, на добу відмовляться від використання соцмереж. Акція розпочалася сьогодні.
Метою бойкоту є демонстрація єдності гравців і заклик до більш активних дій з боку соціальних мереж і футбольних керівників у відповідь на прояви расизму як на полі, так і за його межами.
«Ми вітаємо ініціативу англійських професійних футболістів. ФІФА повністю залучена до боротьби з расизмом і будь-якою формою дискримінації не тільки у футболі, але і в суспільстві в цілому», - йдеться в повідомленні організації.
Джерело: Sports.ru