ФІФА підтримала відмову від соцмереж в рамках боротьби з расизмом



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Метою бойкоту є демонстрація єдності гравців і заклик до більш активних дій з боку соціальних мереж і футбольних керівників у відповідь на прояви расизму

ФІФА підтримала рішення англійських і валлійських футболістів відмовитися від використання соціальних мереж на один день в рамках боротьби з расизмом.

Гравці, які виступають в АПЛ, Чемпіоншипі і інших чоловічих і жіночих першостях Англії і Уельсу, на добу відмовляться від використання соцмереж. Акція розпочалася сьогодні.

Метою бойкоту є демонстрація єдності гравців і заклик до більш активних дій з боку соціальних мереж і футбольних керівників у відповідь на прояви расизму як на полі, так і за його межами.

«Ми вітаємо ініціативу англійських професійних футболістів. ФІФА повністю залучена до боротьби з расизмом і будь-якою формою дискримінації не тільки у футболі, але і в суспільстві в цілому», - йдеться в повідомленні організації.

Джерело: Sports.ru