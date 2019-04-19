  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ФІФА підтримала відмову від соцмереж в рамках боротьби з расизмом

    • Розсилка
    ФІФА підтримала відмову від соцмереж в рамках боротьби з расизмом

    Метою бойкоту є демонстрація єдності гравців і заклик до більш активних дій з боку соціальних мереж і футбольних керівників у відповідь на прояви расизму

    ФІФА підтримала рішення англійських і валлійських футболістів відмовитися від використання соціальних мереж на один день в рамках боротьби з расизмом.

    Гравці, які виступають в АПЛ, Чемпіоншипі і інших чоловічих і жіночих першостях Англії і Уельсу, на добу відмовляться від використання соцмереж. Акція розпочалася сьогодні.

    Метою бойкоту є демонстрація єдності гравців і заклик до більш активних дій з боку соціальних мереж і футбольних керівників у відповідь на прояви расизму як на полі, так і за його межами.

    «Ми вітаємо ініціативу англійських професійних футболістів. ФІФА повністю залучена до боротьби з расизмом і будь-якою формою дискримінації не тільки у футболі, але і в суспільстві в цілому», - йдеться в повідомленні організації.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    ФІФА расизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ