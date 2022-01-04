ФІФА представила найкращі голи минулого року

На премію Пушкаша претендують три забиті м’ячі

Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала шорт-лист кандидатів на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається гравцеві, який забив найкрасивіший гол року.

До числа номінантів увійшли:

нападник збірної Чехії Патрік Шик, який відзначився в матчі з Шотландією в рамках Євро-2020 ударом з центру поля,

футболіст «Порту» Мехді Таремі, який забив гол через себе в матчі Ліги чемпіонів з «Челсі»,

та гравець «Тоттенгема» Ерік Ламела, який забив у 14-му турі англійської Прем'єр-Ліги гол у ворота «Арсеналу» «рабоною».

Ім'я володаря премії буде оголошено 17 січня під час церемонії вручення нагород ФІФА.