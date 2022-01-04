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    ФІФА представила найкращі голи минулого року

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    Патрік Шик відзначився голом через пів поля - ФІФА представила найкращі голи минулого року
    Патрік Шик відзначився голом через пів поля
    фото з відкритих джерел

    На премію Пушкаша претендують три забиті м’ячі

    Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала шорт-лист кандидатів на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається гравцеві, який забив найкрасивіший гол року.

    До числа номінантів увійшли:

    нападник збірної Чехії Патрік Шик, який відзначився в матчі з Шотландією в рамках Євро-2020 ударом з центру поля,

    футболіст «Порту» Мехді Таремі, який забив гол через себе в матчі Ліги чемпіонів з «Челсі»,

    та гравець «Тоттенгема» Ерік Ламела, який забив у 14-му турі англійської Прем'єр-Ліги гол у ворота «Арсеналу» «рабоною».

    Ім'я володаря премії буде оголошено 17 січня під час церемонії вручення нагород ФІФА.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Ференц Пушкаш Ерік Ламела
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    ФІФА представила найкращі голи минулого року