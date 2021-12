В боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців

Авторитетніший боксерський журнал The Ring підбив підсумки 2021 року. Переможців премії «The Ring Awards» вручили в десяти номінаціях.

Серед номінантів на премію «Тренер року» претендував Анатолій Ломаченко, проте приз дістався не йому. Втім, без українців серед переможців не обійшлося. «Подією року» став поєдинок Олександра Усика з Ентоні Джошуа.

Раніше, нагадаємо, «Боксерами року» ставали Василь Ломаченко (2017) та Олександр Усик (2018).

The Ring Awards-2021

«Натхненник року»: промоутер Боб Арум

Номінанти: Сауль Альварес (виділяє гроші на фонд боротьби з онкозахворюваннями дітей)

Тайсон Ф'юрі (виділяє гроші на педіатричний шпиталь у Ліверпулі)

«Тренер року»: Канело Едді Рейносо

Номінанти: Шугархіл Стюард, Шейн Макгуїган, Бен Девісон, Анатолій Ломаченко

Боксер року: Сауль Альварес

Номінанти:

«Виступ року»: перемога Шакура Стівенсона над Джеймелом Херрінгом (ТКО 10)

Номінанти: Брендон Фігероа – Луїс Нері (КО7), Теренс Кроуфорд – Шон Портер (ТКО 10), Ноніто Донейр – Нордін Убаалі (КО 4), Василь Ломаченко – Річард Коммі (UD 12)

«Камбек року»: перемога Кіко Мартінеса над Кідом Гелехедою у напівлегкій вазі.

Номінати: Ноніто Донейр – Нордін Убаалі (КО 4), Джонатан Гонсалес – Елвін Сото (SD 12)

«Апсет року»: перемога Джорджа Камбососа над Теофімо Лопесом

Номінанти: Сандор Мартін – Майкі Гарсіа (MD 10), Лі Вуд – Сю Чхань (ТКО 12), Маурісіо Лара – Джош Уоррінгтон (ТКО 9), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (КО 6)

