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    В боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців

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    Перемога Олександра Усика стала подією року в боксі - В боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців
    Перемога Олександра Усика стала подією року в боксі
    фото з відкритих джерел

    Журнал The Ring підбив підсумки 2021 року

    Авторитетніший боксерський журнал The Ring підбив підсумки 2021 року. Переможців премії «The Ring Awards» вручили в десяти номінаціях.

    Серед номінантів на премію «Тренер року» претендував Анатолій Ломаченко, проте приз дістався не йому. Втім, без українців серед переможців не обійшлося. «Подією року» став поєдинок Олександра Усика з Ентоні Джошуа.

    Раніше, нагадаємо, «Боксерами року» ставали Василь Ломаченко (2017) та Олександр Усик (2018).

    The Ring Awards-2021

    «Натхненник року»: промоутер Боб Арум

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    Номінанти: Сауль Альварес (виділяє гроші на фонд боротьби з онкозахворюваннями дітей)

    Тайсон Ф'юрі (виділяє гроші на педіатричний шпиталь у Ліверпулі)

    «Тренер року»: Канело Едді Рейносо

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    Номінанти: Шугархіл Стюард, Шейн Макгуїган, Бен Девісон, Анатолій Ломаченко

    Боксер року: Сауль Альварес

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    Допис, поширений SHOWTIME Boxing (@showtimeboxing)


    Номінанти:

    «Виступ року»: перемога Шакура Стівенсона над Джеймелом Херрінгом (ТКО 10)


    Номінанти: Брендон Фігероа – Луїс Нері (КО7), Теренс Кроуфорд – Шон Портер (ТКО 10), Ноніто Донейр – Нордін Убаалі (КО 4), Василь Ломаченко – Річард Коммі (UD 12)

    «Камбек року»: перемога Кіко Мартінеса над Кідом Гелехедою у напівлегкій вазі.

    Номінати: Ноніто Донейр – Нордін Убаалі (КО 4), Джонатан Гонсалес – Елвін Сото (SD 12)

    «Апсет року»: перемога Джорджа Камбососа над Теофімо Лопесом

    Номінанти: Сандор Мартін – Майкі Гарсіа (MD 10), Лі Вуд – Сю Чхань (ТКО 12), Маурісіо Лара – Джош Уоррінгтон (ТКО 9), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (КО 6)

    «Проспект року»: Брендан Лі (три перемоги нокаутом за 11 раундів)

    Номінанти: Девід Пікассо, Френк Мартін, Омар Агільяр, Ксандер Зайас

    «Подія року»: бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа

    Номінанти: Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер III, Сауль Альварес – Кейлеб Плент, Теренс Кроуфорд – Шон Портер

    «Раунд року»: Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер (четверта трихвилинка)


    Номінанти: Хуан Франсіско Естрада – Роман Гонсалес (12), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (5), Джервонта Девіс – Маріо Барріос (8), Стівен Фултон – Брендон Фігероа (10)

    «Нокаут року»: удар Габріеля Росадо в поєдинку з Бектеміром Мелікузієвим у 3-му раунді


    Номінанти: Каллум Сміт – Ленін Кастільо (КО 2), Ентоні Діррелл – Маркос Ернандес (ТКО 4), Ефе Аджагба – Браян Ховард (КО 3), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (КО 6)

    «Бій року»: Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер

    Теги: Василь Ломаченко гроші Теренс Кроуфорд Олександр Усик тренер Ентоні Джошуа Тайсон Сауль Альварес Анатолій Ломаченко Шон Портер
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    В боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців