В боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців

Перемога Олександра Усика стала подією року в боксі

Журнал The Ring підбив підсумки 2021 року

Авторитетніший боксерський журнал The Ring підбив підсумки 2021 року. Переможців премії «The Ring Awards» вручили в десяти номінаціях.

Серед номінантів на премію «Тренер року» претендував Анатолій Ломаченко, проте приз дістався не йому. Втім, без українців серед переможців не обійшлося. «Подією року» став поєдинок Олександра Усика з Ентоні Джошуа.

Раніше, нагадаємо, «Боксерами року» ставали Василь Ломаченко (2017) та Олександр Усик (2018).

The Ring Awards-2021

«Натхненник року»: промоутер Боб Арум

Номінанти: Сауль Альварес (виділяє гроші на фонд боротьби з онкозахворюваннями дітей)

Тайсон Ф'юрі (виділяє гроші на педіатричний шпиталь у Ліверпулі)

«Тренер року»: Канело Едді Рейносо

Номінанти: Шугархіл Стюард, Шейн Макгуїган, Бен Девісон, Анатолій Ломаченко

Боксер року: Сауль Альварес

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SHOWTIME Boxing (@showtimeboxing)





Номінанти:

«Виступ року»: перемога Шакура Стівенсона над Джеймелом Херрінгом (ТКО 10)





Номінанти: Брендон Фігероа – Луїс Нері (КО7), Теренс Кроуфорд – Шон Портер (ТКО 10), Ноніто Донейр – Нордін Убаалі (КО 4), Василь Ломаченко – Річард Коммі (UD 12)

«Камбек року»: перемога Кіко Мартінеса над Кідом Гелехедою у напівлегкій вазі.

Номінати: Ноніто Донейр – Нордін Убаалі (КО 4), Джонатан Гонсалес – Елвін Сото (SD 12)

«Апсет року»: перемога Джорджа Камбососа над Теофімо Лопесом

Номінанти: Сандор Мартін – Майкі Гарсіа (MD 10), Лі Вуд – Сю Чхань (ТКО 12), Маурісіо Лара – Джош Уоррінгтон (ТКО 9), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (КО 6)

The tension is so high in this fight that even the ref got knocked down #LópezKambososJr pic.twitter.com/mGVcIfDlyM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021

«Проспект року»: Брендан Лі (три перемоги нокаутом за 11 раундів)

Номінанти: Девід Пікассо, Френк Мартін, Омар Агільяр, Ксандер Зайас

«Подія року»: бій Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Номінанти: Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер III, Сауль Альварес – Кейлеб Плент, Теренс Кроуфорд – Шон Портер

«Раунд року»: Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер (четверта трихвилинка)





Номінанти: Хуан Франсіско Естрада – Роман Гонсалес (12), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (5), Джервонта Девіс – Маріо Барріос (8), Стівен Фултон – Брендон Фігероа (10)

«Нокаут року»: удар Габріеля Росадо в поєдинку з Бектеміром Мелікузієвим у 3-му раунді

A KO of the Year contender from @KingGabRosado



Rewatch Melikuziev vs. Rosado on DAZN now — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2021





Номінанти: Каллум Сміт – Ленін Кастільо (КО 2), Ентоні Діррелл – Маркос Ернандес (ТКО 4), Ефе Аджагба – Браян Ховард (КО 3), Кіко Мартінес – Кід Гелехед (КО 6)

«Бій року»: Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер