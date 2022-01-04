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    Миколенко після угоди з «Евертоном» плакав пів години

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    Віталій Миколенко гратиме в найсильнішій лізі світу - Миколенко після угоди з «Евертоном» плакав пів години
    Віталій Миколенко гратиме в найсильнішій лізі світу
    фото з відкритих джерел

    Захисник збірної України не міг повірити, що виступатиме в чемпіонаті Англії

    Гравець збірної України Віталій Миколенко, який перейшов з «Динамо» в англійський «Евертон» за 23,5 млн євро, поділився подробицями трансферу до клубу з Ліверпуля. Футболіст, який виступатиме за «ірисок» під 19-м номером, зізнався, що після погодження його переходу до клубу АПЛ дав волю емоціям.

    «Дізнався про інтерес 12 грудня після гри із «Зорею», – наводять слова Миколенка «Факти». – Мені сказали, що потрібно бути наступного дня у клубному офісі, і що, можливо, буде пропозиція. Я навіть не знав який клуб. Коли запитали, чи знаю англійську візу, я зрозумів, що це команда з Англії.

    Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно. І коли все узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 хвилин я плакав. Зателефонував батькам дівчини, поплакав ще з ними, а потім сам плакав.

    Складно пояснити почуття – я був дуже радий і водночас було дуже страшно».

    Віталій Миколенко у складі «Динамо» став чемпіоном України, дворазовим володарем Кубку країни та триразовим володарем національного Суперкубку. У футболці збірної України чвертьфіналіст Євро-2020 провів 21 поєдинок.

    Раніше став відомий космічний розмір зарплати Миколенка в «Евертоні».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Миколенко ФК «Евертон»
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    Миколенко після угоди з «Евертоном» плакав пів години