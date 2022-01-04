Шевченко підсилив «Дженоа» одразу двома гравцями

Кшиштоф Пйонтек раніше вже виступав за команду з Генуї

До команди з Генуї перейшли швейцарець і поляк

Італійський «Дженоа», де тренером працює Андрій Шевченко, в новому році зробив уже друге придбання. Команду з Генуї підсилив нападник берлінської «Гери» Кшиштоф Пйонтек. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією видання, поляк пів року гратиме на правах оренди, після чого «Дженоа» зможе викупити контракт у німецького клубу за 17 млн євро.

Пйонтек вже виступав за «Дженоа» в сезоні-2018/19, забивши 19 голів у 21 матчі.

Раніше «Дженоа» оголосив про перехід правого захисника швейцарського «Янг Бойз» Сільвана Хефті.

Нагадаємо, у семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка «Дженоа» набрав два очка.

Команда українця посідає 18-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.