  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    В «Динамо» знайшли заміну Миколенку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Владислав Дубінчак замінить Віталія Миколенка - В «Динамо» знайшли заміну Миколенку
    Владислав Дубінчак замінить Віталія Миколенка
    фото: ФК Динамо

    В столицю повернувся Владислав Дубінчак

    23-річний лівий захисник київського «Динамо» Владислав Дубінчак повертається до команди після оренди у «Дніпро-1».

    Він приєднається до команди після виходу основного складу із відпустки. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

    З літа 2018 року Дубінчак виступав за різні клуби на правах оренди. У сезоні 2018/2019 він грав за київський «Арсенал» (28 матчів в УПЛ), сезон 2019/2020 провів у львівських «Карпатах» (19 матчів), а сезон 2020/2021 – у «Дніпрі-1» (22 матчі).

    Поточний сезон Дубінчак також розпочав у «Дніпрі-1», за який зіграв в УПЛ 16 матчів. Команда посідає наразі третє місце.

    У єврокубках Дубінчак виступав поки що лише на юнацькому рівні – протягом трьох сезонів з 2015/2016 по 2017/2018 граючи за «Динамо» у Юнацькій Лізі УЄФА.

    Минулого літа Дубінчак проходив передсезонні збори у складі команди Мірчі Луческу.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Миколенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В «Динамо» знайшли заміну Миколенку