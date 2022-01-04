В «Динамо» знайшли заміну Миколенку

В столицю повернувся Владислав Дубінчак

23-річний лівий захисник київського «Динамо» Владислав Дубінчак повертається до команди після оренди у «Дніпро-1».

Він приєднається до команди після виходу основного складу із відпустки. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

З літа 2018 року Дубінчак виступав за різні клуби на правах оренди. У сезоні 2018/2019 він грав за київський «Арсенал» (28 матчів в УПЛ), сезон 2019/2020 провів у львівських «Карпатах» (19 матчів), а сезон 2020/2021 – у «Дніпрі-1» (22 матчі).

Поточний сезон Дубінчак також розпочав у «Дніпрі-1», за який зіграв в УПЛ 16 матчів. Команда посідає наразі третє місце.

У єврокубках Дубінчак виступав поки що лише на юнацькому рівні – протягом трьох сезонів з 2015/2016 по 2017/2018 граючи за «Динамо» у Юнацькій Лізі УЄФА.

Минулого літа Дубінчак проходив передсезонні збори у складі команди Мірчі Луческу.