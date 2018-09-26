ФІФА пропонує обмежити кількість оренд футболістів в одне трансферне вікно



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Список пропозицій включає створення фінансового органу для обробки трансферів з метою запобігання шахрайських дій

Комітет учасників футбольного процесу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) розробив пакет реформ системи трансферів гравців.

Зокрема, пропонується ввести для клубів обмеження на кількість орендних угод у межах одного трансферного вікна, повідомляє прес-служба ФІФА.

У Лондоні відбулася зустріч, у якій брали участь представники клубів, національних чемпіонатів, Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro), а також асоціацій і конфедерацій ФІФА.

Був схвалений пакет пропозицій з метою підвищення прозорості трансферної системи та захисту її цілісності. Ці пропозиції будуть представлені на затвердження раді ФІФА.

«Ми запросили всіх до столу переговорів, всі ключові дійові особи зрозуміли, що ми повинні вжити заходів, - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно. - Це важливий крок на шляху до досягнення більшої прозорості та виробленні консенсусу в проблемах агентів, оренд та інших аспектів трансферної системи».

Список пропозицій включає створення фінансового органу для обробки трансферів з метою запобігання шахрайських дій, що забезпечить успішне функціонування системи шляхом централізації та спрощення платежів; обов'язкове впровадження електронної системи здійснення трансферів; суворіші правила для агентів; обмеження кількості оренд за сезон, а також заборону так званих трансферів-мостів (перехід гравця з однієї команди в іншу транзитом через третю).

Пакет пропозицій буде представлений раді ФІФА на його найближчому засіданні 26 жовтня.

Джерело: ТАСС