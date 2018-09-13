ФІФА та Федерація футболу Іспанії виступили проти проведення ігор чемпіонату країни у США



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Організації не підтримують проведення матчу між «Жироною» та «Барселоною» у Маямі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) виступили проти проведення матчів Ла ліги, вищого дивізіону чемпіонату Іспанії, у США.

Про це повідомляє портал Football Espana.

Раніше повідомлялося, що матч 21-го туру чемпіонату Іспанії між «Жироною» та «Барселоною» пройде у Маямі. Якщо матч відбудеться у США, то це буде першим випадком, коли гра чемпіонату Іспанії пройде за межами країни.

Президенти обох клубів і Ла ліги подали запит у RFEF на дозвіл організації зустрічі у США.

У середу відбулася зустріч президента RFEF Луїса Рубіалеса, глави ФІФА Джанні Інфантіно та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Всі вони виступили проти цієї ініціативи.

RFEF вважає, що даний крок зроблений не на користь уболівальників і гравців та зашкодить лізі. На думку ФІФА, проведення матчів у США ставить бізнес вище футболу. Іспанський уряд також проти організації гри у Маямі, адже це піде на користь руху за незалежність Каталонії.

Раніше у серпні керівництво Ла ліги оголосило про укладення співпраці з медіа-групою Relevent, згідно з якою протягом наступних 15 років щонайменше один матч Ла ліги у сезоні повинен бути зіграний у США.

Ла Ліга підписала цю угоду без консультацій з профспілкою гравців і клубами. Своє невдоволення цим рішенням висловили капітани всіх 20 команд ліги, які у серпні на позачергових зборах пригрозили керівництву ліги страйком.

У понеділок з'явилася інформація, що відбулася зустріч президента Ла ліги Хав'єра Тебаса та глави профспілки гравців ліги Давида Агансо, під час якої сторонам не вдалося наблизитися до компромісу.

Джерело: ТАСС