ФІФА відхилила апеляцію «Челсі» на рішення щодо заборони проводити трансфери



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Англійський клуб має право оскаржити рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді

ФІФА прийняла рішення відхилити апеляцію «Челсі» на рішення про заборону реєструвати нових футболістів протягом двох найближчих трансферних вікон. Про це повідомила прес-служба організації.

«Челсі» заборонено підписувати контракти з новими футболістами до січня 2020 року через через порушення правил реєстрації та трансферів неповнолітніх футболістів.

Але заборона не буде поширюватися на гравців молодше 16 років, які можуть переходити в академію «Челсі». Також заборона не буде поширюватися на жіночу і футзальну команду «Челсі». Крім того сині зможуть розлучатися з футболістами без будь-яких обмежень.

Залишився в силі і штраф «Челсі» в розмірі $600 тис. Англійський клуб має право оскаржити рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді.

Джерело: Чемпионат.com