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    Світоліна вперше в сезоні вилетить з топ-5 рейтингу WTA

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    Еліна Світоліна втратить одну позицію в рейтингу - Світоліна вперше в сезоні вилетить з топ-5 рейтингу WTA
    Еліна Світоліна втратить одну позицію в рейтингу
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка України опуститься на шосту сходинку

    Вихід білоруски Аріни Соболенко до фіналу турніру в Мадриді напряму відіб’ється на рейтингу Аліни Світоліної. Українка залишила турнір після матчу першого кола, тож набрала мінімум очок. Соболенко ж збагатилася на 640 очок і це дало їй змогу покращити свої позиції одразу на дві сходинки.

    З понеділка в новому рейтингу WTA Еліна Світоліна опуститься на шосту позицію.

    Раніше Соболенко вище сьомого місця не піднімалася. У разі перемоги в фіналі, білоруска обійде ще й Софію Кенін і стане четвертою ракеткою світу. Наразі різниці між ними складає 60 очок.

    Попередній раз Світоліна вилітала з топ-5 світового рейтингу 14 вересня минулого року, але за тиждень українка зуміла повернутися назад.

    Еліна Світоліна готується до «Ролан Гаррос» і в разі успішного виступу у Парижі зможе повернути втрачені позиції.

    Марта Костюк за останній тиждень втратила 10 очок, але залишається на 77-й позиції.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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