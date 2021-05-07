Світоліна вперше в сезоні вилетить з топ-5 рейтингу WTA

Перша ракетка України опуститься на шосту сходинку

Вихід білоруски Аріни Соболенко до фіналу турніру в Мадриді напряму відіб’ється на рейтингу Аліни Світоліної. Українка залишила турнір після матчу першого кола, тож набрала мінімум очок. Соболенко ж збагатилася на 640 очок і це дало їй змогу покращити свої позиції одразу на дві сходинки.

З понеділка в новому рейтингу WTA Еліна Світоліна опуститься на шосту позицію.

Раніше Соболенко вище сьомого місця не піднімалася. У разі перемоги в фіналі, білоруска обійде ще й Софію Кенін і стане четвертою ракеткою світу. Наразі різниці між ними складає 60 очок.

Попередній раз Світоліна вилітала з топ-5 світового рейтингу 14 вересня минулого року, але за тиждень українка зуміла повернутися назад.

Еліна Світоліна готується до «Ролан Гаррос» і в разі успішного виступу у Парижі зможе повернути втрачені позиції.

Марта Костюк за останній тиждень втратила 10 очок, але залишається на 77-й позиції.