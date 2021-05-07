Символ «Шахтаря» залишить збірну після чемпіонату Європи

Андрій П’ятов зосередиться на виступах за клуб

Голкіпер «Шахтаря» і збірної України Андрій П’ятов після чемпіонату Європи залишить національну команду. Про це повідомив сам гравець в ефірі програми «Денисов Time».

36-оічний воротар залишиться в «Шахтарі» і далі боротиметься з Анатолієм Трубіним за місце в основному.

«Я вважаю, що клуб має запропонувати Андрію контракт, бо П’ятов - це легенда нашого клубу, який дуже багато зробив для нас. І мені здається, що він в «Шахтарі» вже довше, ніж я. А як я вже говорив, 11 жовтня буде 25 років. Але що стосується нашого молодого голкіпера, так ми всі бачимо, що це дуже сильне придбання «Шахтаря» і, мені здається, ми впевнено почуваємося. Але я хочу сказати, що тут нехай перемагає конкуренція. Я впевнений, що П’ятов ніколи в житті не опустить руки», – выдреагував на новину президент «Шахтаря Ринат Ахметов.

У національній команді Андрій Пятов провів 14 років. З року дебюту в 2007-му він провів за національну команду 96 матчів і взяв участь у Євро-2012 і Євро-2016.

У нинішньому сезоні на рахунку 36-річного воротаря 7 матчів за «Шахтар» у всіх турнірах.