Асоціація футболу виступила із заявою по дивному матчу «Минай» – «Шахтар»

Гра розпочалася на півгодини пізніше запланованого через високі коефіцієнти букмекерів

В Українській асоціації футболу знали про підозрілість матчу 25 туру між «Минаєм» та «Шахтарем». Гра, нагадаємо, розпочалася на півгодини пізніше запланованого через високі коефіцієнти букмекерів.

«Напередодні матчу 25-го туру УПЛ ФК «Минай» (Ужгород) — ФК «Шахтар» (Донецьк) у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на даний матч розміщувались аномальні ставки на перемогу гостей із великою різницею голів, – йдеться в заяві Комітету Етики та чесної гри УАФ. – Комітет повідомляє, що володів інформацією про цю ситуацію ще до її публічного оголошення. З метою мінімізації виплат за цими ставками та прийому букмекерами нових ставок під час матчу комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу.

Комітет додатково інформує, що протягом сезону-2020/2021 у рамках співпраці з партнером УАФ зі збирання бетінгових даних, компанією FeedConstruct, уже три команди за поданням комітету були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі за їхньої участі в режимі «лайв». Це унікальна світова практика, яка дозволяє припиняти розміщення підозрілих ставок під час матчу.

Що стосується ФК «Минай» (Ужгород), то комітет звернеться із проханням до букмекерів мінімізувати приймання ставок на його наступний матч до початку гри. Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, у тому числі команди U-21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом».

За повідомленнями ЗМІ, є велика ймовірність того, що «Минай», який вилетів до першої ліги, припинить своє існування.