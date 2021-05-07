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    Надаль став спортсменом року в світі. Мессі записав привітання

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    Рафаель Надаль став найкращим спортсменом минулого року - Надаль став спортсменом року в світі. Мессі записав привітання
    Рафаель Надаль став найкращим спортсменом минулого року
    Фото з відкритих джерел

    Академія Laureus обрала найкращого серед з п’ятірки номінантів

    Іспанець Рафаель Надаль, який минулого року виграв 20-й турнір «Великого шлема», став найкращим спортсменом світу. Так вирішили в академії Laureus.

    З цієї нагоди капітан іспанської «Барселони» Ліонель Мессі. Н записав відеопривітання для легенди тенісу.

    «Нагорода більш ніж заслужена. Ти є прикладом для всіх, я твій великий шанувальник», – сказав Мессі.

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    Публикация от Laureus (@laureussport)

    На премію «Спортсмен року-2020» серед чоловіків також були номіновані 7-кратний чемпіон світу «Формули-1», лідер «Мерседеса» Льюїс Хемілтон, рекордсмен світу в стрибках з жердиною швед Арман Дюплантіс, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американець Леброн Джеймс і нападник мюнхенської «Баварії» поляк Роберт Левандовський.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс Ліонель Мессі Рафаель Надаль
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