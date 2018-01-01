ФК «Карпати» відреагував на затримання поліцією свого футболіста п'яним за кермом

Поки що клубу не відомо, чи був гравець в стані алкогольного сп'яніння в момент затримання

ФК «Карпати» виступив з офіційною заявою щодо затримання свого півзахисника Мар'яна Шведа п'яним за кермом. Як повідомив офіційний сайт клубу, гравець був затриманий за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами, після чого він заплатив штраф на місці. Поки що клубу не відомо, чи був гравець в стані



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Мар'ян Швед. Фото: ФК Карпати

Поки що клубу не відомо, чи був гравець в стані алкогольного сп'яніння в момент затримання

ФК «Карпати» виступив з офіційною заявою щодо затримання свого півзахисника Мар'яна Шведа п'яним за кермом.

Як повідомив офіційний сайт клубу, гравець був затриманий за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами, після чого він заплатив штраф на місці.

Поки що клубу не відомо, чи був гравець в стані алкогольного сп'яніння в момент затримання.

«У випадку, якщо факт керування транспортним засобом футболістом в стані алкогольного сп'яніння буде підтверджено судом, крім заходів впливу, передбачених українським законодавством, Мар'ян Швед понесе також відповідальність відповідно до положень укладеного з ним контракту», - сказано в заяві львівського клубу.

Нагадаємо, півзахисника львівських «Карпат» Мар'яна Шведа затримали за кермом в стані алкогольного сп'яніння. 23 січня мало відбутися судове засідання по цій справі.

Нагадаємо, Швед повернувся в «Карпати» з «Севільї» минулого літа.

У поточному сезоні півзахисник зіграв чотири матчі в складі львівського клубу.