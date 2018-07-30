Формула-1. Боттаса покарали за підсумками Гран Прі Угорщини, але він не втратив позицій



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Переваги над п'ятим місцем вистачило Валттері, аби не опуститися нижче

Стюарди гонки Гран Прі Угорщини знайшли провину Валттері Боттаса у зіткненні з Даніелем Ріккардо та покарали фінського гонщика.

На останніх колах гонки фін, після зіткнення із Себастьяном Феттелем, опинився на четвертій позиції з пошкодженим переднім антикрилом. Коли до нього наблизився Даніель Ріккардо, він змістився у першому повороті на внутрішню траєкторію та намагався захистити свою позицію.

Проте болід Mercedes вже не тримав трасу через зношені шини та зламане антикрило. Машина Боттаса врізався у болід Red Bull, і Ріккардо змушений був виїхати за межі траси.

І хоча команда Mercedes попросила пропустити Ріккардо, проте австралійцю довелося докласти зусиль, аби обігнати фіна на наступних колах.

Після гонки стюарди вирішили показати гонщика Mercedes штрафом у 10 секунд та двома штрафними балами. Штраф не вплинув на позицію Боттаса, адже П’єр Гаслі відстав на 23 секунди.

Сам Боттас після гонки стверджував, що Ріккардо мав розуміти стан боліду Mercedes.

«Я був біля нього, у мене не було половини мого крила, так що я також заблокував колеса», - сказав Боттас.

«Я впевнений, що він бачив, що я їду досить швидко у поворот, але він все одно вирішив повертати, а потім був контакт», - додав Валттері.

Джерело: ua.motorsport.com