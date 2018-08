Формула-1. Легка перемога Льюїса Хемілтона на Гран Прі Угорщини

Mercedes могла оформити переможний дубль, але Валттері Боттас втратив своє друге місце

Після кількох захопливих гонок в автоперегонах класу «Формула-1», від Гран Прі Угорщини очікували подібного продовження. Перебіг вільних практик давав шанс на такий розвиток подій. Проте ці очікування не виправдалися. Льюїс Хемілтон з легкістю виграв кваліфікацію, після чого не залишив конкурентам сподівань і у самій гонці.

Британець зберіг лідерство під час старту, а його напарник Валттері Боттас не дав випередити себе двом Ferrari. Пілоти останньої, між тим, обмінялися місцями – Себастьян Феттель вийшов на третю сходинку, потіснивши Кімі Райкконена. Німець відразу ж кинувся атакувати Боттаса, однак той спокійно відбився. А Хемілтон уже звично почав відриватися з перших кіл.

Непоганий старт вдався Максу Ферстаппену, однак нідерландець змушений був зійти через проблеми з болідом. Крім нього, не змогли завершити гонку Шарль Леклер і Стоффель Вандорн. Таким чином, після невдачі Фестаппена Red Bull Racing фінішувала в очками лише однією машиною – Даніель Ріккардо став четвертим.

Хемілтон лише на деякий час поступився лідерством Феттелю, адже той заїхав на піт-стоп на декілька кіл після Льюїса. Себастьян намагався «пересидіти» на трасі Боттаса, та все ж це йому не вдалося, і він повернувся за фіном після своєї планової зупинки. Німець так і тримався за Валттері, поки за шість кіл до фінішу не наважився на несподіваний обгін. Суперник до такої зухвалості не був готовий, і між пілотами стався контакт.

У Боттаса виявилося пошкодженим переднє антикрило, і він пропустив ще й Райкконена, який наздогнав цей дует на останніх колах. Але Валттері вирішив не їхати у бокси, аби змінити елемент боліду. І цим сповна скористався Ріккардо. Між гонщиками навіть був невеличкий контакт. А вийшов Даніель на четверте місце у першому повороті останнього кола.

Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Угорщини, здобувши п'яту перемогу у сезоні та 65-ту у кар'єрі. Себастьян Феттель фінішував другим, Кімі Райкконен піднявся на третю сходинку подіуму.

На шостій сходинці фінішував П’єр Гаслі на Toro Rosso. Кевін Магнуссен став сьомим, а десятим – його партнер по Haas Ромен Грожан. Фернандо Алонсо з McLaren на фініші показав восьмий час, а Карлос Сайнс на Renault – дев’ятий.

BREAKING: Hamilton scorches to a SIXTH victory in Hungary! Vettel and Raikkonen complete the podium for Ferrari #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Er78St7WpL