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    Формула-1. Легка перемога Льюїса Хемілтона на Гран Прі Угорщини

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    Формула-1. Легка перемога Льюїса Хемілтона на Гран Прі Угорщини

    Mercedes могла оформити переможний дубль, але Валттері Боттас втратив своє друге місце

    Після кількох захопливих гонок в автоперегонах класу «Формула-1», від Гран Прі Угорщини очікували подібного продовження. Перебіг вільних практик давав шанс на такий розвиток подій. Проте ці очікування не виправдалися. Льюїс Хемілтон з легкістю виграв кваліфікацію, після чого не залишив конкурентам сподівань і у самій гонці.

    Британець зберіг лідерство під час старту, а його напарник Валттері Боттас не дав випередити себе двом Ferrari. Пілоти останньої, між тим, обмінялися місцями – Себастьян Феттель вийшов на третю сходинку, потіснивши Кімі Райкконена. Німець відразу ж кинувся атакувати Боттаса, однак той спокійно відбився. А Хемілтон уже звично почав відриватися з перших кіл.

    Непоганий старт вдався Максу Ферстаппену, однак нідерландець змушений був зійти через проблеми з болідом. Крім нього, не змогли завершити гонку Шарль Леклер і Стоффель Вандорн. Таким чином, після невдачі Фестаппена Red Bull Racing фінішувала в очками лише однією машиною – Даніель Ріккардо став четвертим.

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    Хемілтон лише на деякий час поступився лідерством Феттелю, адже той заїхав на піт-стоп на декілька кіл після Льюїса. Себастьян намагався «пересидіти» на трасі Боттаса, та все ж це йому не вдалося, і він повернувся за фіном після своєї планової зупинки. Німець так і тримався за Валттері, поки за шість кіл до фінішу не наважився на несподіваний обгін. Суперник до такої зухвалості не був готовий, і між пілотами стався контакт.

    У Боттаса виявилося пошкодженим переднє антикрило, і він пропустив ще й Райкконена, який наздогнав цей дует на останніх колах. Але Валттері вирішив не їхати у бокси, аби змінити елемент боліду. І цим сповна скористався Ріккардо. Між гонщиками навіть був невеличкий контакт. А вийшов Даніель на четверте місце у першому повороті останнього кола.

    Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Угорщини, здобувши п'яту перемогу у сезоні та 65-ту у кар'єрі. Себастьян Феттель фінішував другим, Кімі Райкконен піднявся на третю сходинку подіуму.

    На шостій сходинці фінішував П’єр Гаслі на Toro Rosso. Кевін Магнуссен став сьомим, а десятим – його партнер по Haas Ромен Грожан. Фернандо Алонсо з McLaren на фініші показав восьмий час, а Карлос Сайнс на Renault – дев’ятий.

    Формула-1

    Результати Гран Прі Німеччини:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 1:37:16.427
    2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +17.123
    3. Кімі Райкконен (Ferrari) - +20.101
    4. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +46.419
    5. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - +50.000
    6. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +1:13.273
    7. Кевін Магнуссен (Haas) - +1 коло
    8. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1 коло
    9. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +1 коло
    10. Ромен Грожан (Haas) - +1 коло
    11. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло
    12. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - +1 коло
    13. Естебан Окон (Force India) - +1 коло
    14. Серхіо Перес (Force India) - +1 коло
    15. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2 кола
    16. Сергій Сироткін (Williams) - +2 кола
    17. Ленс Стролл (Williams) - +2 кола

    Зійшли:

    Стоффель Вандорн (McLaren) – DNF (51-ше коло)
    Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – DNF (5-те коло)
    Шарль Леклер (Sauber) – DNF (1-ше коло)

    Особистий залік пілотів:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 213
    2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 189
    3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 146
    4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 132
    5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 118
    6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 105
    7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 52
    8. Кевін Магнуссен (Haas) – 45
    9. Фернандо Алонсо (McLaren) – 44
    10. Серхіо Перес (Force India) – 30
    11. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 30
    12. Естебан Окон (Force India) – 29
    13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 26
    14. Ромен Грожан (Haas) – 21
    15. Шарль Леклер (Sauber) – 13
    16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8
    17. Маркус Ерікссон (Sauber) – 5
    18. Ленс Стролл (Williams) – 4
    19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2

    Кубок конструкторів:

    1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 345
    2. Scuderia Ferrari – 335
    3. Aston Martin Red Bull Racing – 223
    4. Renault Sport Formula 1 Team – 82
    5. Haas F1 Team – 66
    6. Sahara Force India F1 Team – 59
    7. McLaren F1 Team – 52
    8. Red Bull Toro Rosso Honda – 28
    9. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 18
    10. Williams Martini Racing – 4

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