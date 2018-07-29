Формула-1. Легка перемога Льюїса Хемілтона на Гран Прі Угорщини

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Mercedes могла оформити переможний дубль, але Валттері Боттас втратив своє друге місце

Після кількох захопливих гонок в автоперегонах класу «Формула-1», від Гран Прі Угорщини очікували подібного продовження. Перебіг вільних практик давав шанс на такий розвиток подій. Проте ці очікування не виправдалися. Льюїс Хемілтон з легкістю виграв кваліфікацію, після чого не залишив конкурентам сподівань і у самій гонці.

Британець зберіг лідерство під час старту, а його напарник Валттері Боттас не дав випередити себе двом Ferrari. Пілоти останньої, між тим, обмінялися місцями – Себастьян Феттель вийшов на третю сходинку, потіснивши Кімі Райкконена. Німець відразу ж кинувся атакувати Боттаса, однак той спокійно відбився. А Хемілтон уже звично почав відриватися з перших кіл.

Непоганий старт вдався Максу Ферстаппену, однак нідерландець змушений був зійти через проблеми з болідом. Крім нього, не змогли завершити гонку Шарль Леклер і Стоффель Вандорн. Таким чином, після невдачі Фестаппена Red Bull Racing фінішувала в очками лише однією машиною – Даніель Ріккардо став четвертим.

Хемілтон лише на деякий час поступився лідерством Феттелю, адже той заїхав на піт-стоп на декілька кіл після Льюїса. Себастьян намагався «пересидіти» на трасі Боттаса, та все ж це йому не вдалося, і він повернувся за фіном після своєї планової зупинки. Німець так і тримався за Валттері, поки за шість кіл до фінішу не наважився на несподіваний обгін. Суперник до такої зухвалості не був готовий, і між пілотами стався контакт.

У Боттаса виявилося пошкодженим переднє антикрило, і він пропустив ще й Райкконена, який наздогнав цей дует на останніх колах. Але Валттері вирішив не їхати у бокси, аби змінити елемент боліду. І цим сповна скористався Ріккардо. Між гонщиками навіть був невеличкий контакт. А вийшов Даніель на четверте місце у першому повороті останнього кола.

Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Угорщини, здобувши п'яту перемогу у сезоні та 65-ту у кар'єрі. Себастьян Феттель фінішував другим, Кімі Райкконен піднявся на третю сходинку подіуму.

На шостій сходинці фінішував П’єр Гаслі на Toro Rosso. Кевін Магнуссен став сьомим, а десятим – його партнер по Haas Ромен Грожан. Фернандо Алонсо з McLaren на фініші показав восьмий час, а Карлос Сайнс на Renault – дев’ятий.

BREAKING: Hamilton scorches to a SIXTH victory in Hungary! Vettel and Raikkonen complete the podium for Ferrari #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Er78St7WpL — Formula 1 (@F1) 29 липня 2018 р.

Формула-1

Результати Гран Прі Німеччини:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 1:37:16.427

2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +17.123

3. Кімі Райкконен (Ferrari) - +20.101

4. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +46.419

5. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - +50.000

6. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +1:13.273

7. Кевін Магнуссен (Haas) - +1 коло

8. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1 коло

9. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +1 коло

10. Ромен Грожан (Haas) - +1 коло

11. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло

12. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - +1 коло

13. Естебан Окон (Force India) - +1 коло

14. Серхіо Перес (Force India) - +1 коло

15. Маркус Ерікссон (Sauber) - +2 кола

16. Сергій Сироткін (Williams) - +2 кола

17. Ленс Стролл (Williams) - +2 кола

Зійшли:

Стоффель Вандорн (McLaren) – DNF (51-ше коло)

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – DNF (5-те коло)

Шарль Леклер (Sauber) – DNF (1-ше коло)

Особистий залік пілотів:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 213

2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 189

3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 146

4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 132

5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 118

6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 105

7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 52

8. Кевін Магнуссен (Haas) – 45

9. Фернандо Алонсо (McLaren) – 44

10. Серхіо Перес (Force India) – 30

11. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 30

12. Естебан Окон (Force India) – 29

13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 26

14. Ромен Грожан (Haas) – 21

15. Шарль Леклер (Sauber) – 13

16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8

17. Маркус Ерікссон (Sauber) – 5

18. Ленс Стролл (Williams) – 4

19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2

Кубок конструкторів:

1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 345

2. Scuderia Ferrari – 335

3. Aston Martin Red Bull Racing – 223

4. Renault Sport Formula 1 Team – 82

5. Haas F1 Team – 66

6. Sahara Force India F1 Team – 59

7. McLaren F1 Team – 52

8. Red Bull Toro Rosso Honda – 28

9. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 18

10. Williams Martini Racing – 4

«Главком»