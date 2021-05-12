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    «Формула-1» через коронавірус скасувала етап чемпіонату світу

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    Гран-прі Туреччини не відбудеться - «Формула-1» через коронавірус скасувала етап чемпіонату світу
    Гран-прі Туреччини не відбудеться
    Фото з відкритих джерел

    Гран-прі Туреччини не відбудеться, його можуть провести в Муджелло

    У «Формулі-1» скасували турецький етап чемпіонату світу. Його проведення якого було заплановано на 11-13 червня 2021 року. Про це пишуть на популярному в країні спортивному акаунті в «твіттері» S Sport.

    Вперше про можливе скасування етапу в Туреччині стало відомо 10 травня. Великобританія внесла країну в «червоний список», що істотно знижувало шанси на проведення гонки в Стамбулі. Передбачалося, що Туреччина замінить у календарі Ф-1 в нинішньому сезоні Канаду, яка відмовилася від Гран-прі з метою запобігання поширенню коронавірусу.

    В разі скасування гонки в Туреччині її місце в календарі може зайняти етап в Муджелло або на «Хоккенхаймрінгу».

    Минулого сезону Туреччина повернулася в календар Ф-1 після кількох років відсутності. Тоді гонка в Стамбулі також була внесена в календар через зміни, пов'язані з пандемією коронавірусу.

    В Стамбула також забирають фінал Ліги чемпіонів з футболу.

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    Теги: Гран-прі Формула-1
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