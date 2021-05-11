У Стамбула забирають фінал Ліги чемпіонів. В Англії він також не відбудется

За повідомленнями ЗМІ, «Манчестер Сіті» та «Челсі» розіграють трофей у Порту

Туреччина через пандемію коронавірусу в країні не зможе прийняти фінал Ліги чемпіонів. У ньому зустрінуться дві англійські команди, «Манчестер Сіті» та «Челсі», а, за британськими умовами, всі, хто прибуває з Туреччини, яка знаходиться в «червоній зоні», мають пройти 10-денний карантин. У цих командах багато гравців національних збірних, а їм у середині червня стартувати на чемпіонаті Європи.

Тому, фінальний матч Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула в Порту. Про це повідомляє в своєму Twitter італійський журналіст Алессандро Альчато. Офіційно про це мають оголосити в найближчі 24 години.

Раніше була інформація, що матч може прийняти стадіон «Уемблі» в Лондоні або одна з арен в Лісабоні.

Якщо інформація підтвердиться, фінал Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» і «Челсі» відбудеться на стадіоні «Драгау» в Порту 29 травня. Початок о 22.00.