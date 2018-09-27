Формула-1. Підписання угоди на Гран Прі Маямі відкладуть на невизначений термін



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Сторони не оголосили про узгодження контракту

За першочерговим планом Гран Прі Маямі мало з’явитися у календарі Формули-1 вже у 2019-му, проте сторони пропустили термін підписання угоди.

Згодом Формула 1 підтвердила, що у 2019-му гонка в Маямі не відбудеться, але були продовжені роботи щодо підписання контракту на майбутнє.

Комерційний директор Формули-1 Шон Бретчес тоді повідомив: «Ми працюємо на довготривалу перспективу. В результаті з владою Маямі ми вирішили відкласти підписання контракту до кінця літа. Нашою метою є проведення гонки у 2020 році».

Втім, цей термін також сплив - сторони не оголосили про узгодження контракту.

Тепер справа залишається за міською комісією Маямі, яка у четвер має перенести підписання угоди на невизначений термін.

Формально це означає, що у сторін з’являється більше часу на обговорення деталей, але також це не значить, що підписання договору повністю зірване.

Джерело: ua.Motorsport.com