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    Форварда «Ниццы» Диаби заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тысяч

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    Ламин Диаби - Форварда «Ниццы» Диаби заподозрили в краже часов одноклубника за €70 тысяч
    Ламин Диаби

    Если вина игрока будет доказана, клуб разорвёт с ним контракт

    18-летний форвард «Ниццы» Ламин Диаби подозревается в краже дорогих часов своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.

    По данным источника, часы стоимостью €70 тыс. исчезли из раздевалки «Ниццы» 17 сентября. Пока Диаби является главным подозреваемым.

    Если вина игрока будет доказана, клуб разорвёт с ним контракт. Диаби должен будет дать показания и посетить слушания, на которых руководство команды примет дальнейшее решение.

    Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне тинейджер ещё не выходил на поле, но за свою карьеру он принял участие в шести матча французской Лиги 1. Также его вызывали в молодёжные сборные Франции разных возрастов.

    Напомним, инцидент произошел во вторник, 17 сентября. Часы 21-летнего футболиста стоимостью € 70 тыс. пропали прямо из раздевалки команды. Самого датчанина в тот момент не было на базе французского клуба из-за проблем со здоровьем, и о пропаже он узнал на следующий день, когда вернулся к тренировкам.

    Джерело: Чемпионат.com

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