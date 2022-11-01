Російський боєць помер у віці 33 років: названо дивну причину смерті

Причиною смерті бійця могло стати отруєння кавуном

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Пісарєв помер у Москві на 34-му році життя. За попередніми даними, причиною смерті спортсмена стало харчове отруєння, зокрема кавуном. Такі дані опублікував пропагандистський Telegram-канал Mash.

Пісарєва госпіталізували у неділю, 30 жовтня, у російській столиці, а наступного дня він помер. За словами тренера Магомеда Камілова, його підопічному стало погано після з'їденої ягоди.

Водночас, за інформацією Telegram-каналу 112, причиною смерті Пісарєва стало отруєння опіоїдами. Напередодні вони з друзями пили вино та їли незрозумілі сушені гриби.

Пісарєв – чемпіон Москви з рукопашного бою та греплінгу, фіналіст чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств. Виступав у промоушенах Fight Nights та RCC. Олександр провів п'ять професійних поєдинків, три з яких закінчились його перемогою. Востаннє він бився у 2020 році, коли програв Максиму Усояну.

Нагадаємо, у неділю вранці завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.

Раніше повідомлялось, що навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал.

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