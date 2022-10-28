Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця

Юрій Лящук
glavcom.ua
Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця
Хейні довів, що є одним з найкращих в легкій вазі
фото: Boxing Scene

Бій Хейні проти Ломаченка буде приголомшливим протистоянням

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що планує організувати поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні та ексволодарем титулів у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком. Цитує Арума boxing247.com.

«Хейні довів, що є одним з найкращих в легкій вазі, якщо не кращий. Його батько Білл буде тут в «Madison Square Garden» під час поєдинку Ломаченка і Ортіса. Після бою ми сядемо і поговоримо про майбутнє».

«Я думаю, що бій Хейні проти Ломаченка буде приголомшливим протистоянням, але і Шакур може конкурувати з будь-яким з цих хлопців. Так що є багато відмінних боїв, які ми можемо провести в легкій вазі».

Раніше Ломаченко заявив, що його потенційна участь в поєдинку за звання абсолютного чемпіона з Хейні залежить від рішення військового командування.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

Дивіться також: Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну: трейлер боксерського супербою (відео)
Теги: бокс Василь Ломаченко Боб Арум

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомий боксер знову наразився на гнів соцмереж
Боксер Ломаченко потрапив у скандал через інтерв’ю митрополита УПЦ МП
12 серпня, 13:44
В трейлері не обійшлося і без згадки про війну в Україні
Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну: трейлер боксерського супербою (відео)
24 жовтня, 10:20
Ломаченку запропонували два варіанти для бою
Чому Ломаченко обрав Ортіса: український боксер розкрив цікаві деталі майбутнього бою
26 жовтня, 17:56

Новини

Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця
Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця
Найкращий гол туру Ліги Європи: м'яч у ворота «Динамо» претендує на визнання (відео)
Найкращий гол туру Ліги Європи: м'яч у ворота «Динамо» претендує на визнання (відео)
Стало відомо, чи повернеться боксер Ломаченко в Україну після бою з Ортісом
Стало відомо, чи повернеться боксер Ломаченко в Україну після бою з Ортісом
Україна здійснила «стрибок» у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна здійснила «стрибок» у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон»
Один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон»
АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи
АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
45K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
45K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
34K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
19K
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
18K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту