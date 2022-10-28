Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця

Хейні довів, що є одним з найкращих в легкій вазі

Бій Хейні проти Ломаченка буде приголомшливим протистоянням

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що планує організувати поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні та ексволодарем титулів у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком. Цитує Арума boxing247.com.

«Хейні довів, що є одним з найкращих в легкій вазі, якщо не кращий. Його батько Білл буде тут в «Madison Square Garden» під час поєдинку Ломаченка і Ортіса. Після бою ми сядемо і поговоримо про майбутнє».

«Я думаю, що бій Хейні проти Ломаченка буде приголомшливим протистоянням, але і Шакур може конкурувати з будь-яким з цих хлопців. Так що є багато відмінних боїв, які ми можемо провести в легкій вазі».

Раніше Ломаченко заявив, що його потенційна участь в поєдинку за звання абсолютного чемпіона з Хейні залежить від рішення військового командування.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.