«Футбол придумав сатана». Тренер «Ювентуса» в шоці від поразки в Суперкубку Італії

Перший трофей сезону в Італії здобув «Інтер»

Суперкубок Італії, який розіграли чемпіон «Інтер» і володар Кубку країни «Ювентус» завершився голом Алексіса Санчеса на 121-й хвилині зустрічі. Основний час матчу переможця не виявив6 на гол туринця Маккені міланці відповіли влучним ударом Лаутаро Мартінеса.

«На жаль, іноді здається, що футбол вигадав сатана. Ми припустилися наївної помилки за п'ять секунд до кінця, але грали проти найсильнішої команди Італії на даний момент і створили кілька моментів. Поразка за п'ять секунд до кінця завдає біль, але ми маємо використати цей гнів для Серії А, Кубку Італії та Ліги чемпіонів. Нам слід дивитися на позитивні сторони. Команда прогресує, особливо фізично. Ця гра пішла не так, як ми хотіли, тому тепер ми зосередимося на лізі», – наводить слова Алегрі Football Italia.

«Ювентус» є рекордсменом Італії за кількістю перемог у Суперкубку. Команда вигравала цей трофей 9 разів. «Інтер» вшосте в історії завоював цей трофей.

Тим часом Найкращий бомбардир чемпіонату світу врятував життя африканському захисникові.