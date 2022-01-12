Матч Кубку Африки завершився грандіозним скандалом

Суддя матчу Туніс – Малі двічі дав фінальний свисток, а потім попросив команди ще трохи пограти

Матч Кубку африканських націй між Тунісом і Малі завершився скандалом. Арбітр двічі давав фінальний свисток, але в підсумку все одно зменшив ігровий час на три хвилини. Про це повідомляє The Athletic.

Головний арбітр гри Жанні Сіказве дав свисток на 85 хвилині, але йому вказали на помилку, після чого протистояння продовжилося. Потім він дав фінальний свисток після того, як команди відіграли 89 хвилин і 49 секунд ігрового часу. На стадіоні в Камеруні, де відбувається гра, ніде не показували офіційний час матчу.

Після передчасного завершення матчу члени африканського футбольного союзу перервали післяматчеву прес-конференцію тренера збірної Малі Мохамеда Магассуби та завили, що матч буде відновлено з метою дограти три хвилини. Пройшло вже 40 хвилин і футболісти Тунісу відмовилися виходити на поле.

Також у цій грі Сіказве видалив гравця збірної Малі Ель Білала Туре та призначив 2 пенальті – Ібраїма Коне реалізував 11-метровий та приніс перемогу Малі, а гравець збірної Тунісу Вахбі Хазрі не скористався цією можливістю.