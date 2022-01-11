«Шахтар» придбав півзахисника «Аякса»

Клуби узгодили останні деталі переходу бразильця Нереса

Лідер чемпіонату України донецький «Шахтар» узгодив останні деталі переходу півзахисника «Аякса» Давіда Нереса. Клуби домовилися на суму компенсації у 18 млн євро. Спочатку, нагадаємо, «гірники» пропонували 12 млн, а згодом збільшили пропозицію до 15 млн, бо начебто з’явилися інші претенденти на бразильця.

Як повідомляє todofichajes, зірковий час Нереса припав на минулий сезон. Проте зі старту нового Нерес втратив місце в основному складі і тепер переважно виходить на заміну. Може хіграти на обох флангах.

Угоду підтвердив представник футболіста Рав'єн Канхаї.

«Вже майже все погоджено, повністю трансфер мають оформити найближчим часом. У «Шахтарі» Давид хоче повернутись на топ-рівень, хоче знову показати себе в Європі», – сказав Канхаї.

Нерес – вихованець «Сан-Паулу». Він перейшов до «Аякса» у січні 2017-го за €12 млн. Цього сезону Давид забив чотири голи і віддав дві гольові передачі у 22-х матчах за «Аякс» у всіх турнірах. Також на його рахунку один гол та одна передача у семи матчах за збірну Бразилії.

Раніше стало відомо, що атакувальним півзахисником «Шахтаря» Михайло Мудриком зацікавився англійський «Брентфорд». Середняк чемпіонату Англії вже зробив «гірникам» привабливу фінансову пропозицію.

Раніше УЄФА назвав українця однією з яскравих зірок майбутнього.