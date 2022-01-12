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    Ф’юрі назвав Кличка дідом і не забув про Усика

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    Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі - Ф’юрі назвав Кличка дідом і не забув про Усика
    Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі
    Фото з відкритих джерел

    Британський боксер відповів Володимиру на пост українця в соцмережах

    Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі прийняв пораду від колишнього найсильнішого боксера надважкого дивізіону Володимира Кличка «тримати себе в руках». Він більше не розвиває тему допінгу, і взалагі, як для британця, чемно відповів українцю.

    «Шкода, що хтось не може бути тобою. Тепер ти дідусь, ти та Усик, ви ніколи не зможете перемогти таку людину, як я. Мрію, щоб Усик зміг зробити щось подібне з такою людиною, як я. Я спеціалізуюся на подібних хлопцях», – написав Ф'юрі на своїй сторінці в соцмережах.

    Раніше Ф’юрі назвав Усика «стероїдним школярем».

    Володимир Кличко нагадав британцю, що перед поєдинком між ними Ф’юрі відбував дискваліфікацію за вживання допінгу.

    Тайсон Ф’юрі відібрав у Володимира Кличка титули чемпіона у надважкій вазі. Наразі британець володіє поясом WBC. Решта пасків у Олександра Усика, який у вересні минулого року переміг Ентоні Джошуа.

    Тим часом українська боксерка, яка станцювала гопак, вразила мережу цирковим трюком.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Ф’юрі назвав Кличка дідом і не забув про Усика