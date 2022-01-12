Зірка футболу розповів про кількість геїв у командах

Патріс Евра, за його словами, завжди ставав на захист геїв

Патріс Евра порахував, що в кожному клубі мінімум двоє гравців нетрадиційної орієнтації

Колишня зірка збірної Франції та «Манчестер Юнайтед» Патріс Евра випустив автобіографічну книгу «Я люблю цю гру». З цієї нагоди в редакції Le Parisien він відповідав на запитання читачів і в одній з них торкнувся теми про футболістів-геїв.

«У кожному клубі є мінімум два гравці-геї, – наводить слова Евра французьке видання. – У світі футболу не можна про це відкрито заявляти, на кар’єрі доведеться поставити хрест. В Англії у роздягальні були проти геїв. Нам навіть читали лекцію про гомосексуалізм, але деякі футболісти були проти людей нетрадиційної орієнтації. Я ж завжди захищав геїв».

Патріс Евра виграв за кар’єру 20 трофеїв. Крім «Манчестер Юнайтед», він виступав за «Монако», «Ювентус» і «Марсель».

Раніше молодий футболіст зробив камінг-аут й увійшов в історію.