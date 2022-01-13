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    Невакцинований Джокович несподівано отримав суперника на Australian Open

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    Новак Джокович, схоже, зіграє на&nbsp;Australian Open - Невакцинований Джокович несподівано отримав суперника на Australian Open
    Новак Джокович, схоже, зіграє на Australian Open
    фото з відкритих джерел

    В першому колі серб зустрінеться зі співвітчизником Кецмановичем

    У Мельбурні пройшло жеребкування чоловічого Australian Open. У неї включили й невакцинованого серба Новака Джоковича. Він посіяний під першим номером і у першому колі зустрінеться із співвітчизником Міоміром Кецмановичем.

    Нагадаємо, після прибуття в Австралію для участі в Australian Open сербського тенісиста, який не вакцинувався від коронавірусу, затримали та відправили на карантин до готелю для іммігрантів. У понеділок, 10 січня, окружний суд у Мельбурні скасував рішення про анулювання австралійської візи Джоковича. Однак пізніше австралійська влада заявила, що розгляне можливість повторно анулювати візу серба і депортувати його з країни.

    Іспанець Рафаель Надаль (6) стартує матчем з американцем Маркосом Гіроном, а німець Олександр Звєрєв (3) зіграє з Даніелем Альтмаєром.

    Тим часом Світоліна розповіла, яку безцінну пораду їй дав Кличко.

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Невакцинований Джокович несподівано отримав суперника на Australian Open