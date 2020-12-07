Футболіст «Динамо» зізнався: За Реброва ми трохи більше працювали
Микита Бурда наразі відновлюється від чергової травми
Оборонець команди київського «Динамо» і національної збірної України з футболу Микита Бурда розповів, під керівництвом якого тренера йому працювалося найважче за час кар’єри.
«Мені здається, найбільше за Сергія Реброва працювали в залі. Зрозуміло, що всі тренери приділяють увагу цьому. Але мені здається, за Реброва трохи більше працювали», – сказав Бурда для Football Hub.
Наразі Микита продовжує відновлюватися після важкої травми. Оборонець востаннє виходив на поле ще у липні.
Нагадаємо, що Сергій Ребров на чолі угорського «Ференцвароша» повернеться до Києва, де зустрінеться з колишньою командою в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Двобій відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. У цій грі вирішиться, який із колективів гратиме навесні в лізі Європи, а який зосередиться на внутрішньому чемпіонаті.