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    Футболіст «Динамо» зізнався: За Реброва ми трохи більше працювали

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    Микита Бурда працював у київському клубі під керівництвом Блохіна, Реброва, Хацкевича і Луческу - Футболіст «Динамо» зізнався: За Реброва ми трохи більше працювали
    Микита Бурда працював у київському клубі під керівництвом Блохіна, Реброва, Хацкевича і Луческу
    Світлина - ФК «Динамо»

    Микита Бурда наразі відновлюється від чергової травми

    Оборонець команди київського «Динамо» і національної збірної України з футболу Микита Бурда розповів, під керівництвом якого тренера йому працювалося найважче за час кар’єри.

    «Мені здається, найбільше за Сергія Реброва працювали в залі. Зрозуміло, що всі тренери приділяють увагу цьому. Але мені здається, за Реброва трохи більше працювали», – сказав Бурда для Football Hub.

    Наразі Микита продовжує відновлюватися після важкої травми. Оборонець востаннє виходив на поле ще у липні.

    Нагадаємо, що Сергій Ребров на чолі угорського «Ференцвароша» повернеться до Києва, де зустрінеться з колишньою командою в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Двобій відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. У цій грі вирішиться, який із колективів гратиме навесні в лізі Європи, а який зосередиться на внутрішньому чемпіонаті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Сергій Ребров Микита Бурда
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